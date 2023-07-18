Фанаты нашли возможную дату выхода Counter-Strike 2 на карте Overpass

Разработчики Counter-Strike 2 оставили пасхалку на обновленной версии карты Overpass. Фанаты предполагают, что она намекает на дату релиза шутера.

Пользователь Reddit обратил внимание на то, что все часы на карте показывают время: «8:24». Сообщество игры считает, что это обозначает возможную дату релиза шутера на Source 2 — 24 августа, в соответствии с американским календарем, который используется Valve.

Карты Overpass и Vertigo появились в CS2 в ночь на 18 июля. Также разработчики добавили в игру режим «Напарники».