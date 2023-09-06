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Counter-Strike 2 2023 г.
6.3 244 оценки

Fissure проведет русскоязычную трансляцию первого мейджора по Counter-Strike 2

Insidius
Новости

Первый мейджор по шутеру Counter-Strike 2 пройдёт в датском Копенгагене с 17 по 31 марта 2024 года. И студия FISSURE проведет его русскоязычную трансляцию.

Подробностей организации сейчас немного. Известно, что отборочные состоятся в феврале. Команды будут сражаться за призовой фонд размером 1,25 млн долларов.

Напомним, более 49% игроков CS:GO получили доступ к закрытому бета-тестированию CS 2. А недавно в игре вышло крупное обновление.

В его состав вошли: режим Premier и CSTV для просмотра игр в Premier; таблицы лидеров; карта Inferno с поддержкой всех доступных режимов; обновление редактора предметов; различные правки звука и геймплея.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

Армения

0
askazanov

А чё по русски нельзя написать , а то я не понимаю, что такое - мейджор !????

0
Виктор Дубин

народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два -- https://shorturl.net/dOga6h

-1
WAMAI1

Тебе бы бан выдать

0