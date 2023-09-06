Fissure проведет русскоязычную трансляцию первого мейджора по Counter-Strike 2

Первый мейджор по шутеру Counter-Strike 2 пройдёт в датском Копенгагене с 17 по 31 марта 2024 года. И студия FISSURE проведет его русскоязычную трансляцию.
Подробностей организации сейчас немного. Известно, что отборочные состоятся в феврале. Команды будут сражаться за призовой фонд размером 1,25 млн долларов.
Напомним, более 49% игроков CS:GO получили доступ к закрытому бета-тестированию CS 2. А недавно в игре вышло крупное обновление.
В его состав вошли: режим Premier и CSTV для просмотра игр в Premier; таблицы лидеров; карта Inferno с поддержкой всех доступных режимов; обновление редактора предметов; различные правки звука и геймплея.
Армения
А чё по русски нельзя написать , а то я не понимаю, что такое - мейджор !????
народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два -- https://shorturl.net/dOga6h
Тебе бы бан выдать