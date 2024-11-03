G2 Esports стали чемпионами BLAST World Final по CS2

Все ждали затяжной и конкурентный Гранд-финал BLAST World Final по CS2, однако все случилось быстро и однозначно. В интригующем противостоянии между Team Spirit и G2 Esports победили вторые со счетом 3:0. За победу коллектив под капитанством Николы NiKo Ковача получил приз в размере 500 тысяч долларов. Напомним, что финал BLAST World Final проходил в формате Best of 5.
Давайте взглянем счет всех карт:
- Mirage - 13:7
- Anubis - 13:5
- Dust 2 - 13:7
Говоря о Team Spirit, они заняли второе место и забрали призовые в размере 250 тысяч долларов. На третьей и четвертой позициях финишировали Astralis и Team Vitality, каждые из которых заработали по 85 тысяч долларов.
У любой киберспортивной игры есть огромные форумы, у кс так вообще на десятки тысяч человек.
Почему мы, обычные геймеры должны знать кто там выиграл? Туда же доту, лол, радугу и прочие игры.
А как мешочки зарабатывать тогда?)
Расширение кругозора. Да и зачем регаться на куче тематических форумов, когда можно зарегаться на одном и читать про все подряд. Ну G2 молодцы хоть в CS выиграли, в Лоле не вышли в четвертьфиналы из швейцарки.
У меня посттравматический синдром. В своё время в кс 1.6-ксс играл на лигах, даже ланы были. Но стал подпивасом, так что завидую
Мне они не нужны:)