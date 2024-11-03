G2 Esports стали чемпионами BLAST World Final по CS2

Все ждали затяжной и конкурентный Гранд-финал BLAST World Final по CS2, однако все случилось быстро и однозначно. В интригующем противостоянии между Team Spirit и G2 Esports победили вторые со счетом 3:0. За победу коллектив под капитанством Николы NiKo Ковача получил приз в размере 500 тысяч долларов. Напомним, что финал BLAST World Final проходил в формате Best of 5.

Давайте взглянем счет всех карт:

Mirage - 13:7

Anubis - 13:5

Dust 2 - 13:7

Говоря о Team Spirit, они заняли второе место и забрали призовые в размере 250 тысяч долларов. На третьей и четвертой позициях финишировали Astralis и Team Vitality, каждые из которых заработали по 85 тысяч долларов.