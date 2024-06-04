G2 с россиянином в составе выиграла турнир IEM Dallas 2024 по CS 2

В американском Далласе завершился чемпионат Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2. Победу в нем одержала европейская команда G2 Esports, в которой играет россиянин Илья m0NESY Осипов.
Его коллективу в финале пришлось сразиться с другой европейской командой Team Vitality. Несмотря на то, что по ходу соревнований им пришлось выступить с заменой, они все равно выиграли со счетом 2:1.
Благодаря этой победе G2 получил 100 тыс. долларов призовых и путевку на IEM Cologne 2024 в Германии.
По итогам турнира в Далласе второе место и 42 тыс. долларов достались Team Vitality. Третье и четвертое места поделили южноамериканская 9z Team и российская Team Spirit, которая вышла в плей-офф с первого места в группе. Обе команды получили по 20 тыс. долларов.
Пятое-шестое места достались европейской FaZe Clan и датской HEROIC, седьмое-восьмое – североамериканской Team Liquid и немецкой BIG, девятое-двенадцатое – европейской MOUZ, датской Team Falcons, украинской Natus Vincere и российской Virtus.pro. 13-16-е места поделили американская Complexity Gaming, украинская Monte, американская M80 и австралийская FlyQuest.
Общий размер призового фонда IEM Dallas 2024 составлял 250 тыс. долларов. Турнир проходил с 27 мая по 2 июня в LAN-формате в Далласе.