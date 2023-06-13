Художник показал один из первых скинов для Counter-Strike 2

Художник под никнеймом S.H.A.D.O.W продемонстрировал один из первых обликов для Desert Eagle в Counter-Strike 2. Результатом он поделился в ролике на YouTube.

Цветовая гамма облика для Desert Eagle может измениться при добавлении скина в Counter-Strike 2.

6 июня компания Valve опубликовала архив с моделями оружия из Counter-Strike 2. Датамайнер Gabe Follower отметил, что в списке есть электрошоковый пистолет Zeus x27.