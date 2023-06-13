Counter-Strike 2 Лето 2023
6.2 196 оценок

Художник показал один из первых скинов для Counter-Strike 2

Simple Jack
Новости

Художник под никнеймом S.H.A.D.O.W продемонстрировал один из первых обликов для Desert Eagle в Counter-Strike 2. Результатом он поделился в ролике на YouTube.

Цветовая гамма облика для Desert Eagle может измениться при добавлении скина в Counter-Strike 2.

6 июня компания Valve опубликовала архив с моделями оружия из Counter-Strike 2. Датамайнер Gabe Follower отметил, что в списке есть электрошоковый пистолет Zeus x27.

ПК
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
6363

Очень красиво смотрится. скину тут все наверное хорошо будут выглядеть.

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KrolikAlkogolik

Представляю как ты в соло один на один крадешься а оно тебе отблескивает в лицо.

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