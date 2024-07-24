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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 608 оценок

Игроки Counter-Strike 2 активно обсуждают новое изменение на карте Dust 2, внесённое Valve

Lunersun
Новости

Компания Valve недавно выпустила обновление для своего популярного шутера Counter-Strike 2. На первый взгляд, патч казался незначительным, однако одно небольшое изменение на легендарной карте Dust 2 вызвало бурную реакцию в игровом сообществе.

Суть заключается в перестановке ящиков возле точки появления контр-террористов рядом с коротким проходом A. Это, казалось бы, незаметное изменение кардинально повлияло на тактику игры в данной части карты.

До обновления для обзора точки A и короткого прохода требовалось взаимодействие двух игроков: один подсаживал другого. Этот приём, требовавший координации и практики, стал важным элементом тактического арсенала команд. Теперь же, благодаря новому расположению ящиков, одиночный игрок может самостоятельно запрыгнуть и осмотреть эту зону.

Такое нововведение может существенно повлиять на баланс сил на карте. С одной стороны, контр-террористы получили явное преимущество, с другой — террористам придётся адаптировать свою тактику защиты точки A.

Стоит отметить, что тактика подсадки существовала с момента появления Dust 2 в 2001 году. За 23 года своего существования эта карта не только стала самой известной в истории Counter-Strike, но и сохранила популярность среди игроков по сей день. Именно поэтому любое изменение на ней вызывает столь бурную реакцию сообщества.

Отклики игроков на это обновление оказались неоднозначными. Тем не менее, судя по обсуждениям на Reddit и в X (бывший Twitter), большинство геймеров либо довольны изменением, либо с осторожным оптимизмом ожидают, как оно повлияет на игровой процесс.

-3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Баланс сил в мире нарушен... // Миша Силовичков

0
Famiclone

Так вот почему я видел там голову стоя на пленту

0
_RedLion_

Когда перфекционизм не дает покоя)

0
Пользователь ВКонтакте

Футбольный мяч на 5 грамм легче, чем был... // Александр Ковалёв

0
Freund Benno

А если ты один остался, кто подсадит? Терроры тоже могут юзать эту тактику против контров на пленте. Теперь у каждого плента по 3 точки входа. На В темка, окно, дверь, и на А шорт, рампа и коробка

-1
Генерал Анатолий

Так карту уже убили тогда, когда убрали просвет для снайперов на респе терров

-1
Freund Benno

Чтобы был баланс

1
SoRaS3

Норм.

Для командной игры - норм.

Для остальных игроков (или с ботами) - ничего не изменилось.

-5