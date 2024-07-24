Игроки Counter-Strike 2 активно обсуждают новое изменение на карте Dust 2, внесённое Valve

Компания Valve недавно выпустила обновление для своего популярного шутера Counter-Strike 2. На первый взгляд, патч казался незначительным, однако одно небольшое изменение на легендарной карте Dust 2 вызвало бурную реакцию в игровом сообществе.

Суть заключается в перестановке ящиков возле точки появления контр-террористов рядом с коротким проходом A. Это, казалось бы, незаметное изменение кардинально повлияло на тактику игры в данной части карты.

До обновления для обзора точки A и короткого прохода требовалось взаимодействие двух игроков: один подсаживал другого. Этот приём, требовавший координации и практики, стал важным элементом тактического арсенала команд. Теперь же, благодаря новому расположению ящиков, одиночный игрок может самостоятельно запрыгнуть и осмотреть эту зону.

Такое нововведение может существенно повлиять на баланс сил на карте. С одной стороны, контр-террористы получили явное преимущество, с другой — террористам придётся адаптировать свою тактику защиты точки A.

Стоит отметить, что тактика подсадки существовала с момента появления Dust 2 в 2001 году. За 23 года своего существования эта карта не только стала самой известной в истории Counter-Strike, но и сохранила популярность среди игроков по сей день. Именно поэтому любое изменение на ней вызывает столь бурную реакцию сообщества.

Отклики игроков на это обновление оказались неоднозначными. Тем не менее, судя по обсуждениям на Reddit и в X (бывший Twitter), большинство геймеров либо довольны изменением, либо с осторожным оптимизмом ожидают, как оно повлияет на игровой процесс.