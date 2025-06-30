Игроки CS2 жалуются на NVIDIA Reflex: технология снижает FPS вместо уменьшения задержки

Игроки сообщают, что функция, призванная уменьшать задержку системы для более быстрой реакции в игре, на деле приводит к обратному эффекту — падению производительности и нестабильной кадровой частоте.



Многочисленные тесты, опубликованные пользователями на форумах и в социальных сетях, демонстрируют, что отключение NVIDIA Reflex в настройках CS2 может приводить к существенному приросту FPS. Особенно заметно влияние на показатель редких событий (1% low FPS), который критически важен для плавности и предсказуемости игрового процесса в соревновательных матчах. Для многих игроков активация Reflex оборачивается появлением неприятных лагов и "статтеров", что мешает точной стрельбе.



Хотя технология NVIDIA Reflex в целом считается полезной для снижения задержки ввода, на некоторых системах в CS2 она может вызывать проблемы. Причины такого поведения до конца не ясны, но игроки уже выработали комплексное решение. Для повышения производительности рекомендуется не только выключить опцию "NVIDIA Reflex Low Latency" в видео-настройках самой игры, но и принудительно задать команду "-noreflex" в параметрах запуска CS2 через библиотеку Steam.



В качестве дополнительной меры для стабилизации кадровой частоты пользователи советуют вручную ограничивать максимальный FPS через панель управления NVIDIA. Это позволяет сгладить график времени кадра и избежать резких скачков производительности. На данный момент ни Valve, ни NVIDIA не давали официальных комментариев по поводу некорректной работы Reflex в Counter-Strike 2, оставляя игроков самостоятельно решать возникшую техническую проблему.