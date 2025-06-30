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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 863 оценки

Игроки CS2 жалуются на NVIDIA Reflex: технология снижает FPS вместо уменьшения задержки

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Игроки сообщают, что функция, призванная уменьшать задержку системы для более быстрой реакции в игре, на деле приводит к обратному эффекту — падению производительности и нестабильной кадровой частоте.

Многочисленные тесты, опубликованные пользователями на форумах и в социальных сетях, демонстрируют, что отключение NVIDIA Reflex в настройках CS2 может приводить к существенному приросту FPS. Особенно заметно влияние на показатель редких событий (1% low FPS), который критически важен для плавности и предсказуемости игрового процесса в соревновательных матчах. Для многих игроков активация Reflex оборачивается появлением неприятных лагов и "статтеров", что мешает точной стрельбе.

Хотя технология NVIDIA Reflex в целом считается полезной для снижения задержки ввода, на некоторых системах в CS2 она может вызывать проблемы. Причины такого поведения до конца не ясны, но игроки уже выработали комплексное решение. Для повышения производительности рекомендуется не только выключить опцию "NVIDIA Reflex Low Latency" в видео-настройках самой игры, но и принудительно задать команду "-noreflex" в параметрах запуска CS2 через библиотеку Steam.

В качестве дополнительной меры для стабилизации кадровой частоты пользователи советуют вручную ограничивать максимальный FPS через панель управления NVIDIA. Это позволяет сгладить график времени кадра и избежать резких скачков производительности. На данный момент ни Valve, ни NVIDIA не давали официальных комментариев по поводу некорректной работы Reflex в Counter-Strike 2, оставляя игроков самостоятельно решать возникшую техническую проблему.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
BloomingVysor

Куртка все больше прогревает) Не удивлюсь, если в параллельной вселенной, 1080ти по сей день тянет игры с ртикс в 4к и 60 фпс)

10
ShowyAlberic

куртка прогревает, а народ сидеть на 1080ти как то и не хочет, этоже почему так?)

1
SGate

Зачем рефлекс в этой игре? Играть на калькуляторе?

1
ShowyAlberic

как связан рефлекс и "игра на калькуляторе"?

1
Пользователь ВКонтакте

Не понимаю, какой смысл было создавать эту технологию? С ней карта грузится не на полную, так ещё и задержки возникают при повороте камеры. // Nvidia Power

1
ShowyAlberic

челы все еще думают, что загрузка карты на полную, это хорошо...

3
Пользователь ВКонтакте

Nvidia, из-за генерации кадров, из-за длсс. Мышь не учитывает генерацию кадров, и потому курсор "плавает". То есть, грубо, картинка в 200 фпс, а мышь работает на 60 фпс. // Сергей Максимов

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну с ФГ она ещё куда не шло, а вот отдельно, если врубить, то полная жесть! // Nvidia Power

Ahnx

Это давно уже ясно.