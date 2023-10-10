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Counter-Strike 2 28.09.2023
6.5 318 оценок

Игроки массово занижают рейтинг Counter-Strike 2 в Steam из-за технических проблем

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Gutsz
Новости

У приемника популярного тактического сетевого шутера Counter-Strike: Global Offensive возникли серьезные проблемы. С момента релиза Counter-Strike 2 на ПК не прошло и месяца, как восторг игроков стал меняться на разочарование. Многие пользователи остались недовольны технической составляющей шутера, который тестировали полгода и теперь массово снижают ему рейтинг в Steam.

Counter-Strike 2 находилась в фазе достаточно масштабного закрытого тестирования с марта 2023 года. За почти шесть месяцев разработчикам из студии Valve не удалось избежать фундаментальных технических ошибок. Многие геймеры критикуют игру за проблемы с производительностью, которые сохраняются у многих пользователей на третью неделю после запуска. К этим проблемам также присоединяются баги, сетевые ошибки и читеры, которым удается попасть на сервера игры.

Игроки также подвергли серьезной критике саму студию Valve. По мнению пользователей, разработчики слишком спешат с ненужными исправлениями, которые только добавляют больше ошибок в уже проблемную игру. Некоторые геймеры даже начали призывать разработчиков убрать из магазина Counter-Strike 2 и провести серьезную полировку шутера.

На данный момент рейтинг Counter-Strike 2 опустился до "смешанный". Из последних 160 тысяч пользовательских обзоров на игру в Steam только 63% были положительными.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Liaschim

Мыши плакали, кололись, но продолжали открывать кейсы.

2
Johnny Rotten

Не понятно что за нытье, уже вторую неделю играю и все норм. Видимо калькуляторы перестали контру даже на минималках тянуть или конкуренты начали терять хомячков и ботоферму подняли.

-4
Jerema

Из игры вылетает не только на калькуляторах, посреди матча хуяк и повисла игра до перезапуска. Так что пошел нахуй со своими комментариями.

1
I love my computer

Тот случай, когда игрокам действительно пора бы уже обновить свои компы, лол.

Нужно играть на гoвне мамонта, чтоб жаловаться на производительность КС.

-5
Jerema

Вам не говорили, что вы уебок, которому лиш бы сказануть что нибудь, а не понять суть проблемы?

2