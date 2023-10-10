Игроки массово занижают рейтинг Counter-Strike 2 в Steam из-за технических проблем

У приемника популярного тактического сетевого шутера Counter-Strike: Global Offensive возникли серьезные проблемы. С момента релиза Counter-Strike 2 на ПК не прошло и месяца, как восторг игроков стал меняться на разочарование. Многие пользователи остались недовольны технической составляющей шутера, который тестировали полгода и теперь массово снижают ему рейтинг в Steam.
Counter-Strike 2 находилась в фазе достаточно масштабного закрытого тестирования с марта 2023 года. За почти шесть месяцев разработчикам из студии Valve не удалось избежать фундаментальных технических ошибок. Многие геймеры критикуют игру за проблемы с производительностью, которые сохраняются у многих пользователей на третью неделю после запуска. К этим проблемам также присоединяются баги, сетевые ошибки и читеры, которым удается попасть на сервера игры.
Игроки также подвергли серьезной критике саму студию Valve. По мнению пользователей, разработчики слишком спешат с ненужными исправлениями, которые только добавляют больше ошибок в уже проблемную игру. Некоторые геймеры даже начали призывать разработчиков убрать из магазина Counter-Strike 2 и провести серьезную полировку шутера.
На данный момент рейтинг Counter-Strike 2 опустился до "смешанный". Из последних 160 тысяч пользовательских обзоров на игру в Steam только 63% были положительными.
Мыши плакали, кололись, но продолжали открывать кейсы.
Не понятно что за нытье, уже вторую неделю играю и все норм. Видимо калькуляторы перестали контру даже на минималках тянуть или конкуренты начали терять хомячков и ботоферму подняли.
Из игры вылетает не только на калькуляторах, посреди матча хуяк и повисла игра до перезапуска. Так что пошел нахуй со своими комментариями.
Тот случай, когда игрокам действительно пора бы уже обновить свои компы, лол.
Нужно играть на гoвне мамонта, чтоб жаловаться на производительность КС.
Вам не говорили, что вы уебок, которому лиш бы сказануть что нибудь, а не понять суть проблемы?