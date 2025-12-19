Изменение системы выпадения предметов в Counter-Strike 2 спровоцировало резкий скачок цен на редкие кейсы

Экономика шутера Counter-Strike 2 переживает очередное потрясение, которое напрямую связано с доступностью внутриигровых предметов. В сообществе трейдеров и рядовых пользователей появилась информация о скрытых изменениях в механике еженедельных наград, которые привели к фактическому исчезновению ряда старых контейнеров из списка доступного дропа.

Согласно данным статистики от сервиса Steam Inventory Helper и наблюдениям инсайдеров, вероятность получения так называемых редких кейсов снизилась до критических показателей. Сообщается, что популярные в прошлом наборы, такие как Браво, Призма, Разлом, Гамма и другие архивные коллекции, теперь выпадают с шансом менее одной сотой процента. Основная масса наград теперь приходится исключительно на актуальные кейсы, вроде Грезы и кошмары или Киловатт.

Рынок мгновенно отреагировал на прекращение поставок старых контейнеров значительным повышением их стоимости. Цены на затронутые предметы выросли в диапазоне от двадцати до пятидесяти процентов, так как игроки и инвесторы начали массово скупать остатки лотов на Торговой площадке.

Участники сообщества связывают эти корректировки с возможной подготовкой Valve к глобальной реформе экономики игры. Существует гипотеза, что разработчики планируют внедрить новую систему терминалов вместо привычных кейсов, что позволит им жестче контролировать рынок. Также циркулируют слухи, что старые ящики могут остаться единственным источником получения определенных редких скинов. Официальных комментариев от разработчиков по поводу причин исчезновения кейсов пока не поступало.