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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 660 оценок

Jame не исключает свой кик из состава Virtus.pro по CS2

4efy
Новости

Капитан команды Virtus.pro по CS2 Джами Jame Али рассказал о своих ожиданиях касаемо предстоящего мейджора в Шанхае, который пройдет с 30 ноября по 15 декабря этого года. В интервью для портала HLTV.org Али отметил, что главная цель команды — пройти как можно дальше на турнире или даже одержать победу. По его словам, команда Virtus.pro стремится к титулу, хотя на данный момент достичь этого им не удалось.

Jame также добавил, что никто в команде не застрахован от возможных изменений, включая его самого. После каждого крупного турнира проводится переоценка системы и ролей в коллективе. Он подчеркнул, что Virtus.pro старается использовать все свои ресурсы по максимуму, несмотря на внутренние разногласия, возникающие в течение сезона.

Ключевым вопросом для Али остается его двойная роль — капитан и снайпер команды. Он признался, что это вызывает у него постоянные размышления, однако Jame продолжает прикладывать усилия, чтобы как можно эффективнее вести команду вперед, особенно на фоне предстоящего мейджора с призовым фондом в $1,25 млн.

Напомним, что последние турниры для команды Virtus.pro даются очень не просто: смена тренера, вылеты на ранних этапах чемпионатов, скандалы и так далее. Возможно, ребятам удастся что-нибудь поменять и показать качественную игру, которая порадует фанатов красивых матчей.

-6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ugf16349

Кто это? Почему такие новости появляются? Кому это интересно?

-2
N0Spam

Всем кто интересуется Киберспортивными играми, или это сайт не про игры?

3
Keltas_Mizri

Вы попутали сайты, вам надо на https://news.mail.ru/

-1
ugf16349 Keltas_Mizri

Вот и сиди там, и не вылазь оттуда! Свали в туман!

0
Лидер X

Согл, КС го это такое древнее г, соболезную кто ещё этим увлекается

-1
N0Spam Лидер X

Я давно не увлекаюсь, но это самый популярный сетевой шутер по которому каждый месяц проводятся турниры и который много лет находится на вершине популярности в Стиме, нет ни одной сетевой игры в истории с такой популярностью и онлайном многие годы!

0