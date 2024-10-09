Jame не исключает свой кик из состава Virtus.pro по CS2

Капитан команды Virtus.pro по CS2 Джами Jame Али рассказал о своих ожиданиях касаемо предстоящего мейджора в Шанхае, который пройдет с 30 ноября по 15 декабря этого года. В интервью для портала HLTV.org Али отметил, что главная цель команды — пройти как можно дальше на турнире или даже одержать победу. По его словам, команда Virtus.pro стремится к титулу, хотя на данный момент достичь этого им не удалось.
Jame также добавил, что никто в команде не застрахован от возможных изменений, включая его самого. После каждого крупного турнира проводится переоценка системы и ролей в коллективе. Он подчеркнул, что Virtus.pro старается использовать все свои ресурсы по максимуму, несмотря на внутренние разногласия, возникающие в течение сезона.
Ключевым вопросом для Али остается его двойная роль — капитан и снайпер команды. Он признался, что это вызывает у него постоянные размышления, однако Jame продолжает прикладывать усилия, чтобы как можно эффективнее вести команду вперед, особенно на фоне предстоящего мейджора с призовым фондом в $1,25 млн.
Напомним, что последние турниры для команды Virtus.pro даются очень не просто: смена тренера, вылеты на ранних этапах чемпионатов, скандалы и так далее. Возможно, ребятам удастся что-нибудь поменять и показать качественную игру, которая порадует фанатов красивых матчей.
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