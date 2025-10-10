Капитализация рынка скинов в CS2 достигла рекордных 5.8 миллиарда долларов

Совокупная стоимость внутриигровых предметов в Counter-Strike 2 установила новый рекорд, достигнув отметки в 5,8 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные аналитических платформ, отслеживающих торговые площадки.

Наблюдаемый скачок является частью восходящего тренда на протяжении всего года. Еще в марте 2025 года капитализация рынка оценивалась примерно в 4,3 миллиарда долларов, а к лету она уже превысила отметку в 5 миллиардов. Такой уверенный рост подчеркивает устойчивость экономики скинов, которая привлекает все больше внимания как со стороны игроков, так и инвесторов.

Эксперты связывают увеличение капитализации с несколькими ключевыми факторами. Одним из главных драйверов стал повышенный интерес со стороны азиатских рынков, в частности приток инвесторов из Китая, которые рассматривают скины как альтернативный актив. Кроме того, на рост влияет общая активность игроков — только за 2025 год было открыто более 400 миллионов кейсов, что значительно превышает показатели прошлых лет.

Аналитики отмечают, что виртуальные предметы все чаще воспринимаются не просто как косметические улучшения в игре, а как полноценный инвестиционный инструмент. Некоторые издания ранее подчеркивали, что рынок скинов демонстрирует большую стабильность по сравнению с более традиционными активами, такими как акции или криптовалюты.