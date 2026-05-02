Капитализация скинов Counter-Strike 2 на 1 мая составила $5.67 млрд

Прошло полгода с момента обновления Counter-Strike 2, предоставившего пользователям возможность крафтить ножи и перчатки прямо в игре. Механика, вызвала крупнейшее падение рынка КС2 за всю историю. С этого момента внимание многих игроков приковано к показателю капитализации скинов, поскольку отыграть просадку до пикового значения в $6.06 млрд рынок пока что так и не смог.

По данным Pricempire, за последние 24 часа капитализация рынка КС2 повысилась на 2.38%, а за неделю снизилась на 0.53%. В месячном разрезе тенденция показывает минимальную положительную динамику — плюс 0.01%. Можно сказать, что сейчас рынок стабилизировался и находится не далеко от пиковых значений прошлого года.

23 октября рынок скинов Counter-Strike 2 обвалился на 28% после выхода обновления, разрешившего крафт ножей и перчаток. Общая стоимость тогда сократилась с $6.057 млрд до $4.272 млрд. Уже к 2 ноября рынок частично восстановился — его капитализация достигла $5 млрд, показав рост на более чем $700 млн за неделю.

Сейчас рынок CS2 оценивается в $5,669,487,663, а график вполне можно назвать стабильным. "Что с рынком в КС 2?" — вопрос, который остается актуальным и сегодня: цифры показывают, что экономика проекта почти полностью отыграла падение, но по каким-то причинам пока что не растет дальше.