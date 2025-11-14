ЧАТ ИГРЫ
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 986 оценок

Коллекционер наклеек Counter-Strike 2 сообщил о взломе аккаунта с ущербом в $250 000

Solstice Solstice

Коллекционер внутриигровых предметов Hawkeye337 стал жертвой хакерской атаки, в результате которой он временно лишился уникальной коллекции наклеек общей стоимостью около $250 000 (~₽20 200 000. Инцидент произошёл вчера вечером, когда злоумышленники получили доступ к его Steam-аккаунту.

Взломщик потребовал выкуп в размере 1 BTC (~₽7 900 000), угрожая в случае отказа уничтожить ценные предметы. Когда перевод не поступил, хакер привел угрозу в исполнение — прикрепил редкие наклейки к стандартным скинам оружия, что фактически уничтожило их коллекционную ценность.

К счастью для коллекционера, служба поддержки Valve оперативно отреагировала на обращение и смогла восстановить все утраченные предметы:

Все вернули! Все наклейки! Боже… Я дрожу. У меня просто нет слов. От всего сердца благодарю Valve и всё сообщество за 1000 ретвитов и помощь в возврате моего аккаунта! Hawkeye337

Это уже не первый случай, когда разработчики помогают жертвам взломов вернуть ценные внутриигровые предметы. Рынок внутриигровых предметов Counter-Strike 2 продолжает привлекать внимание киберпреступников из-за высокой стоимости некоторых виртуальных активов.

Источник  
Комментарии:  6
Giggity
Олег Шандер

Ну поддержка Валв очень хорошо работает. Это не поддержка юбисрофт))

Laver1

А как можно взломать акк с двойной верефикацией? Или чувак поленился на телефон приложение установить и привязать акк к телефону, но не поленился потрать 250к долларов. Или я что то не понимаю?

Giggity

Перешёл по ссылке с бесплатной раздачей чего то для кс

Олег Шандер

Очень легко, каким-то образом мошенники обходят её

ДЕНИСКА_омск

инсульт ножиков случился, ждем инсульт наклеечек