Крупное обновление Counter-Strike 2 вводит взаимозаменяемые комплекты оружия, которые продаются во время покупки ©

Valve выпустила масштабное обновление для Counter-Strike 2, в котором представлено совершенно новое меню покупки, функция загрузки и замена Dust2 на Mirage.

Также включены другие существенные изменения, многие из которых являются прямым ответом на опасения профессиональных игроков и более широкого сообщества после выпуска ограниченного теста.

Одно ключевое обновление уменьшило продолжительность времени, в течение которого осколочно-фугасные гранаты воздействуют на объемный дым, а другое устранило «плавающее» ощущение движения с помощью новой системы субтиков, сделав его более точным. Несколько команд снова могут быть привязаны к одной клавише, а система VAC теперь может банить игроков в режиме реального времени и прерывать матчи.

Новая функция снаряжения позволяет игрокам выбрать в общей сложности 15 видов оружия — четыре пистолета поверх стартового пистолета, пять видов оружия среднего уровня, состоящих из пистолетов из категорий SMG и Heavy, и пять винтовок. Это изменение позволяет игрокам экипировать как M4A1-S, так и M4A4 на стороне CT за счет отказа от одной из других традиционных винтовок.

Случайные покупки также были устранены, поскольку броня, гранаты и оружие теперь могут быть возвращены во время покупки, если они были куплены в том же раунде.

Также были выпущены инструменты мастерской Counter-Strike 2, позволяющие членам сообщества делать раскраски оружия, наклейки и карты. Редактор уровней Hammer также был обновлен и использует трассировку лучей с ускорением на графическом процессоре, чтобы сократить время компиляции за счет того, что для его полной функциональности требуется графический процессор с возможностью трассировки лучей.

Полные примечания к обновлению можно найти по ссылке.