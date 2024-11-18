Кто пройдет в Perfect World Shanghai Major 2024? - Расписание второго дня RMR

Отборочные RMR-матчи по CS2 для европейского региона продолжаются, где уже сегодня мы узнаем, кто пройдет в Perfect World Shanghai Major 2024 из группы "А", а кто вылетит. Именно поэтому команды будут стараться выложиться на максимум, так как каждый киберспортивный состав жаждет стать участником главного события этого года.

Итак, к расписанию:

7:00 - Cloud9 vs Sangal

7:00 - Sinners vs Eclot

8:00 - Falcons vs SAW

8:00 - Fnatic vs BBTeam

9:00 - NAVI vs MOUZ

9:00 - Nemiga vs Rebels

12:00 - Faze Clan vs Vitality

12:00 - GamerLegion vs Unity

Сегодняшние матчи пройдут как в формате BO1, так и в B03. Последние же, как было упомянуто ранее, за выход в Perfect World Shanghai Major 2024. Напомним, что сам Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 будет проходить с 30 ноября по 15 декабря этого года.