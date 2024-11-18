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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 690 оценок

Кто пройдет в Perfect World Shanghai Major 2024? - Расписание второго дня RMR

4efy
Новости

Отборочные RMR-матчи по CS2 для европейского региона продолжаются, где уже сегодня мы узнаем, кто пройдет в Perfect World Shanghai Major 2024 из группы "А", а кто вылетит. Именно поэтому команды будут стараться выложиться на максимум, так как каждый киберспортивный состав жаждет стать участником главного события этого года.

Итак, к расписанию:

  • 7:00 - Cloud9 vs Sangal
  • 7:00 - Sinners vs Eclot
  • 8:00 - Falcons vs SAW
  • 8:00 - Fnatic vs BBTeam
  • 9:00 - NAVI vs MOUZ
  • 9:00 - Nemiga vs Rebels
  • 12:00 - Faze Clan vs Vitality
  • 12:00 - GamerLegion vs Unity

Сегодняшние матчи пройдут как в формате BO1, так и в B03. Последние же, как было упомянуто ранее, за выход в Perfect World Shanghai Major 2024. Напомним, что сам Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 будет проходить с 30 ноября по 15 декабря этого года.

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