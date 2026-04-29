Культовая карта Cache официально вернулась в ротацию Counter-Strike 2

Valve представила масштабное обновление для Counter-Strike 2 объемом 5,1 ГБ, главным событием которого стало возвращение легендарной карты Cache. После длительного отсутствия в ротации популярная локация была полностью переработана под возможности движка Source 2. Разработчики освежили визуальную составляющую и освещение, а также внесли точечные правки в дизайн, сохранив при этом привычную игрокам планировку.

Карта Cache была выведена из соревновательного пула еще в 2019 году, однако она по-прежнему занимает особое место в сердцах фанатов. Игроки ценят её за высокую динамику, борьбу за контроль центральной части карты и напряженные перестрелки на точке А. Именно здесь на турнире ESL One Cologne 2016 Александр «s1mple» Костылев совершил свой знаменитый прыжок с AWP, ставший одним из самых ярких эпизодов в истории киберспорта.

Несмотря на долгожданный релиз обновленной версии, разработчики внесли важное изменение: на карте отсутствует знаменитое граффити, посвященное тому самому моменту от s1mple. Карта Cache уже доступна в соревновательном и обычном режимах, а также в «Бою насмерть» и «Ретейках», предлагая ветеранам и новичкам оценить классический геймплей в современной обертке.