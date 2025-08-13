Легальные читы: блогер "встроил" аим-бот в свою руку для Counter-Strike 2

Он значительно увеличил скорость реакции геймера
YouTube-блогер Ник «Basically Homeless» Зетта создал необычную версию Aim Assist (аим-бота), которая посылает команды не игре или контроллеру, а напрямую руке человека. Он «встроил» устройство в собственную руку и продемонстрировал, как она помогает играть в Counter-Strike 2.
Устройство Зетты использует программу, основанную на принципе YOLO (You Only Look Once), для определения объектов на экране. Информация о них поступает на контроллер, который преобразует команды в электрический ток. Импульсы разной продолжительности с помощью специальных датчиков переходят в руку, вызывая сокращения разных групп мышц в нужном направлении.
Basically Homeless попробовал сыграть с устройством в Counter-Strike 2, и скорость его реакции составила не меньше 100 мс. Aim Assist обрабатывает объекты (противников) на экране, посылает команды в мышцы, а блогеру остается только нажать клавишу для выстрела.
Ранее датамайнер «Gabe Follower» рассказал, что в Counter-Strike 2 могут появиться питомцы — курицы. По его информации, их можно будет кормить, гладить, а также держать на руках.
В жопу пусть себе встроит читы.
А среди питомцев можно будет вот его добавить, с его нерабочей рукой, вместо курицы. Это же надо такую наглость иметь ещё и показывать это - "Смотрите че могу, и что вы мне сделаете, у меня руки нет, вас осудит общественность если вы осудите меня".
дебилойд или гений
Онлайн игры и так одна большая помойка а мудаки вроде этого, добавляют новых идей как их сильнее испортить...
Это не новые идеи, а очевидное будущее) Робо рука будет лучше человеческой. Не раньше так позже появится в играх. А если в неё ещё встроить самостоятельный ИИ с аимом, вот тогда начнётся жесть. Ах, прекрасное будущее... время фейков и нагибаторов.
Мог бы иначе руку использовать...
Киберпанк, о котором никто не просил.
Пора улучшать свой скил.