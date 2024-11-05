M0NESY, donk и b1t стали лучшими игроками BLAST World Final по CS2

В рамках чемпионата BLAST World Finalпо CS2 ярче всех выделился снайпер G2 Esports Илья "m0NESY" Осипов, показав лучший средний рейтинг среди всех участников и подтвердив статус главной звезды СНГ. За ним подтянулись и другие представители региона: Данил "donk" Крышковец и Валерий "b1t" Ваховский, занявшие шестую и седьмую строчки рейтинга соответственно.

В топе лучших игроков m0NESY оставил позади таких профессионалов, как Мартин "stavn" Лунд (рейтинг 1,29) и Матье "ZywOo" Эрбо (1,28). Несмотря на победу G2 Esports на турнире, лучшей командой по среднему рейтингу стала Astralis с результатом 1,15 против 1,11 у состава m0NESY. Интересно, что датская команда сыграла на четыре карты меньше, чем G2, что только усиливает весомость их статистики.

Напомним, что 3 ноября состоялась встреча G2 Esports и Team Spirit в рамках BLAST World Final, где со счетом 2:0 победил состав G2. Интересно, как команды проявят себя на главном чемпионате Perfect World Shanghai Major 2024, который стартует уже 30 ноября.