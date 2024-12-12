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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 707 оценок

Наконец-то Play-off - Расписание Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

4efy
Новости

Все предварительные этапы чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 позади, поэтому нам с вами остается насладиться игрой лучших из лучших. Уже этим утром фанаты смогут увидеть всего два матча в формате Best of 3, где встретившиеся составы либо проходят в следующий этап, или же отправляются на нижнюю сетку.

Перейдем к расписанию:

  • 9:00 - MOUZ vs The Mongolz
  • 12:00 - Team Spirit vs Team Liquid

На Perfect World Shanghai Major 2024 российская команда Team Spirit начала показывать очень уверенную игру, поэтому у нее есть все шансы, чтобы добраться до трофея. Однако не стоит забывать, что за чемпионский титул 2024 года борются не менее сильные составы, поэтому нас ждут действительно интригующие встречи.

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