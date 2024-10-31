NAVI покинули BLAST World Final по CS2 - Результаты второго дня

События чемпионата BLAST World Final продолжают удивлять фанатов Counter-Strike, ведь большинство фаворитов уже отправились домой. Вчерашний вылет Natus Vincere для многих показался случайностью, но сегодня их выбила команда FAZE Clan. Даже сам капитан второго состава под ником Karrigan удивился результату и сказал, что очень рад был победить команду из топ-5 рейтинга.

Перейдем к полному обзору результатов:

FAZE Clan выбивает из турнира NAVI со счетом 2:1

Astralis обыграли команду MOUZ со счетом 2:0

Team Vitality побеждает состав Liquid со счетом 2:1

Team Spirit отправляются в нижнюю сетку, проиграв G2 со счетом 2:0

Завтра нас ожидают еще более конкурентные матчи, где мы сможем наблюдать противостояние нижней сетки. Следить же за событиями можно на официальных трансляциях на Twitch и Youtube-кналах.