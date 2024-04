NAVI стали первыми чемпионами по Counter Strike 2

Первый "мэйджор" по Counter-Strike 2 уже в прошлом. Несмотря на множество турниров, которые проводились с момента релиза сиквела от Valve, первым официальным "мэйджором" по игре стал PGL Major Copenhagen 2024, в котором 24 команды разыграли призовой фонд в размере $1,25 млн и который завершился в прошедшее воскресенье в Дании.

И вот, когда это событие уже позади, у нас наконец-то появился победитель, и эта честь досталась украинской Natus Vincere, которая после долгого отсутствия на вершине снова стала победителем PGL Major. Последний раз NAVI побеждали на "мэйджоре" три года назад на PGL Major Stockholm 2021, в Швеции по дисциплине CS: GO. Тогда украинцы обыграли G2 Esports.

Поединки проходили на картах: Ancient (13-9), Mirage (2-13) и Inferno (13-3), где украинцы одержали уверенную победу, "переиграв" своих оппонентов. MVP турнира стал игрок NAVI Юстинас "jL" Лекавичус. Матчи проходили в традиционном формате BO3 (Best of Three).

В результате Natus Vincere не только забрали домой $500 тысяч призовых (занявшие второе место FaZe Clan получили за свои усилия $170 тысяч), но и получили прямую квалификацию на Esports World Cup этим летом и BLAST Premier World Final, который, скорее всего, пройдет в декабре. Неплохой куш для украинской киберспортивной команды.