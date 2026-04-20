Немецкий игрок в Counter-Strike 2 после поражения на турнире ударил соперника по лицу и получил бан на 10 лет

Маурицио "MAUschine" Вебер, известный немецкий стример и игрок в Counter-Strike 2, получил десятилетний бан после шокирующего инцидента на турнире CAGGTUS 2026 в Лейпциге. Во время LAN-матча эмоции вышли из-под контроля: после поражения своей команды MAUschine подошел к оппоненту и нанес ему удар в лицо. Видео инцидента мгновенно разлетелось по соцсетям, вызвав волну возмущения в сообществе (на 20 секунде).

По словам местного комьюнити, стримера спровоцировали разговоры во время игры. Однако это не оправдывает выходку полупрофессионала, тем более что команды играли не за деньги, а за билеты на следующий турнир. Призовой фонд матча составлял 0 евро.

Немецкое киберспортивное сообщество уже осудило поведение MAUschine. Лига DACH League и портал Fragster выдали ему бан до 2036 года, а также передали материалы на рассмотрение в Комиссию по добросовестности в киберспорте.

Пострадавший, к счастью, не пострадал физически и даже нашел силы пошутить. В соцсетях он поздравил себя с победой и язвительно заметил, что MAUschine лучше лупит людей, чем стреляет из AWP.