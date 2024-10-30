Невероятное начало большого чемпионата BLAST World Final

Сегодня стартовал долгожданный турнир как для фанатов дисциплины CS2, так и для самих киберспортсменов BLAST World Final. Прямо сейчас мы готовы поделиться результатом прошедшего первого дня, однако будьте готовы, что некоторые из них могут действительно удивить.

Astralis шокируют всех фанатов, выиграв NAVI со счетом 2:0

MOUZ победили FAZE Clan со четом 2:0

G2 забирает победу в матче против Team Liquid со счетом 2:1

Team Spirit одержала победу против Vitality со счетом 2:0

Поражение в первом дне это еще не полноценный вылет из чемпионата, так как все проигравшие еще смогут отыграться и пройти дальше по турнирной сетке. Однако победа Astralis над NAVI, да еще и с таким счетом, удивила многих. Напомним, что последние несколько турниров состав Astralis вылетал из них на первых этапах.