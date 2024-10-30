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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 678 оценок

Невероятное начало большого чемпионата BLAST World Final

4efy
Новости

Сегодня стартовал долгожданный турнир как для фанатов дисциплины CS2, так и для самих киберспортсменов BLAST World Final. Прямо сейчас мы готовы поделиться результатом прошедшего первого дня, однако будьте готовы, что некоторые из них могут действительно удивить.

  • Astralis шокируют всех фанатов, выиграв NAVI со счетом 2:0
  • MOUZ победили FAZE Clan со четом 2:0
  • G2 забирает победу в матче против Team Liquid со счетом 2:1
  • Team Spirit одержала победу против Vitality со счетом 2:0

Поражение в первом дне это еще не полноценный вылет из чемпионата, так как все проигравшие еще смогут отыграться и пройти дальше по турнирной сетке. Однако победа Astralis над NAVI, да еще и с таким счетом, удивила многих. Напомним, что последние несколько турниров состав Astralis вылетал из них на первых этапах.

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