Невероятное начало большого чемпионата BLAST World Final

Сегодня стартовал долгожданный турнир как для фанатов дисциплины CS2, так и для самих киберспортсменов BLAST World Final. Прямо сейчас мы готовы поделиться результатом прошедшего первого дня, однако будьте готовы, что некоторые из них могут действительно удивить.
- Astralis шокируют всех фанатов, выиграв NAVI со счетом 2:0
- MOUZ победили FAZE Clan со четом 2:0
- G2 забирает победу в матче против Team Liquid со счетом 2:1
- Team Spirit одержала победу против Vitality со счетом 2:0
Поражение в первом дне это еще не полноценный вылет из чемпионата, так как все проигравшие еще смогут отыграться и пройти дальше по турнирной сетке. Однако победа Astralis над NAVI, да еще и с таким счетом, удивила многих. Напомним, что последние несколько турниров состав Astralis вылетал из них на первых этапах.