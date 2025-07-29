Новые анимации и изменения карт: в Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление

Valve выпустила глобальное обновление для Counter-Strike 2. В нем разработчики переработали все анимации от первого лица, улучшили звук, а также изменили некоторые карты.

В патче исправили проблемы со звуком, в том числе когда индивидуальная настройка регулировки громкости игроков работала некорректно. Кроме того, были улучшены звуки перезарядки и вынимания оружия.

Авторы шутера доработали прогнозирование урона при стрельбе во время движения. А перезарядка дробовиков больше не возобновляется автоматически после прерывания.

В обновлении разработчики также масштабно изменили карты Overpass, Train и Inferno. На них были добавлены новые укрытия, убраны некоторые преграды, а также переработаны определенные текстуры. Теперь стратегии на картах должны сильно измениться.

В конце июля геймеры раскритиковали разработчиков CS2 за отсутствие нового контента в игре. По мнению пользователей, авторам необходимо тщательнее работать над шутером.