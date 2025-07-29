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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 910 оценок

Новые анимации и изменения карт: в Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление

Solstice Solstice

Valve выпустила глобальное обновление для Counter-Strike 2. В нем разработчики переработали все анимации от первого лица, улучшили звук, а также изменили некоторые карты.

В патче исправили проблемы со звуком, в том числе когда индивидуальная настройка регулировки громкости игроков работала некорректно. Кроме того, были улучшены звуки перезарядки и вынимания оружия.

Авторы шутера доработали прогнозирование урона при стрельбе во время движения. А перезарядка дробовиков больше не возобновляется автоматически после прерывания.

В обновлении разработчики также масштабно изменили карты Overpass, Train и Inferno. На них были добавлены новые укрытия, убраны некоторые преграды, а также переработаны определенные текстуры. Теперь стратегии на картах должны сильно измениться.

В конце июля геймеры раскритиковали разработчиков CS2 за отсутствие нового контента в игре. По мнению пользователей, авторам необходимо тщательнее работать над шутером.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
нитгитлистер

Габен:

6
Евгений Кондратенко

Анимации некоторые нормальные, а некоторые кривые. Например при перезарядке М4А4 и М4А1-S новый магазин как-то криво вставляется в винтовку. Там как-будто анимация из CS GO 2011 года.

3
Footmob

Ну когда-нибудь очередь дойдет и до нормальной античит-системы. Было бы неплохо вернуть патруль.

3
Negih

Патруль - мёртворождённая система, как и репорты.

КАКОЙ смысл от репортов, когда их можно давать бесконечное количество раз всем подряд? Это же бред!

А патруль? Ладно там давали бы игрокам у которых наиграно от 5 000 часов в игре и минимум 10 лет. А это что? Петя с 5Г класса у которого наиграно "срать в штаны" больше, чем он провёл в игре и который выносит вердикт... Вы серьёзно?

Сейчас играл катку. За меня 4 читака в пати. Норм поиграли. Лучший вариант - это просто выйти и получить бан на 30 минут, чем просто смотреть на это.

Валв наплевать на игру и игроков. Они сделали из КС донатную помойку и им этого хватает. Игра давно мертва.

Footmob Negih

Ну тут важно отметить, что патруль выдавался не всем подряд. Доступ к нему еще нужно было заработать.

Плюс вердикт по читеру выносился не решением одного игрока с патрулем, а путем голосования группы игроков, что снижало возможность ошибки до минимума.

JohnTornton

кто там на днях ныл, что контента нет
вот контент

1
darksmit

а теперь ноют что все поменялось и нужно привыкать к новым звуком и позициям на картах

1
TIuBo3aBpuK

Как же я рад, что CS2 хотя бы пытается подражать такому гиганту игровой индустрии, как Standoff 2. Надеюсь, у Valve всё получится и когда-нибудь мы наконец увидим игру, равную ей по уровню качества!

1