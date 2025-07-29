Новые анимации и изменения карт: в Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление

Valve выпустила глобальное обновление для Counter-Strike 2. В нем разработчики переработали все анимации от первого лица, улучшили звук, а также изменили некоторые карты.
В патче исправили проблемы со звуком, в том числе когда индивидуальная настройка регулировки громкости игроков работала некорректно. Кроме того, были улучшены звуки перезарядки и вынимания оружия.
Авторы шутера доработали прогнозирование урона при стрельбе во время движения. А перезарядка дробовиков больше не возобновляется автоматически после прерывания.
В обновлении разработчики также масштабно изменили карты Overpass, Train и Inferno. На них были добавлены новые укрытия, убраны некоторые преграды, а также переработаны определенные текстуры. Теперь стратегии на картах должны сильно измениться.
В конце июля геймеры раскритиковали разработчиков CS2 за отсутствие нового контента в игре. По мнению пользователей, авторам необходимо тщательнее работать над шутером.
Габен:
Анимации некоторые нормальные, а некоторые кривые. Например при перезарядке М4А4 и М4А1-S новый магазин как-то криво вставляется в винтовку. Там как-будто анимация из CS GO 2011 года.
Ну когда-нибудь очередь дойдет и до нормальной античит-системы. Было бы неплохо вернуть патруль.
Патруль - мёртворождённая система, как и репорты.
КАКОЙ смысл от репортов, когда их можно давать бесконечное количество раз всем подряд? Это же бред!
А патруль? Ладно там давали бы игрокам у которых наиграно от 5 000 часов в игре и минимум 10 лет. А это что? Петя с 5Г класса у которого наиграно "срать в штаны" больше, чем он провёл в игре и который выносит вердикт... Вы серьёзно?
Сейчас играл катку. За меня 4 читака в пати. Норм поиграли. Лучший вариант - это просто выйти и получить бан на 30 минут, чем просто смотреть на это.
Валв наплевать на игру и игроков. Они сделали из КС донатную помойку и им этого хватает. Игра давно мертва.
Ну тут важно отметить, что патруль выдавался не всем подряд. Доступ к нему еще нужно было заработать.
Плюс вердикт по читеру выносился не решением одного игрока с патрулем, а путем голосования группы игроков, что снижало возможность ошибки до минимума.
кто там на днях ныл, что контента нет
вот контент
а теперь ноют что все поменялось и нужно привыкать к новым звуком и позициям на картах
Как же я рад, что CS2 хотя бы пытается подражать такому гиганту игровой индустрии, как Standoff 2. Надеюсь, у Valve всё получится и когда-нибудь мы наконец увидим игру, равную ей по уровню качества!