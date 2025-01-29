Новый патч для Counter-Strike 2 привнес несколько изменений и улучшений

Разработчики Counter-Strike 2 выпустили масштабное обновление, которое привнесло несколько важных изменений и улучшений в игру. Вместе с обновлением стартовал второй сезон премьер-режима, в рамках которого карта Vertigo была заменена на Train.
Кроме того, были пересмотрены цены на оружие. Стоимость M4A4 была снижена до $2900, что делает ее аналогичной M4A1-S. Также важным изменением стала коррекция характеристик FAMAS: улучшена точность, а стоимость оружия снижена до $1950.
Еще одно нововведение — динамический зум радара. Теперь игроки смогут изменять масштаб радаров, улучшая видимость, а также выделяя важные элементы, такие как бомба или союзники.
Кроме того, точность стрельбы в положении сидя для оружия MP9, MP7 и MP5 была понижена, что добавляет больше баланса. Также была исправлена ошибка с Револьвером R8, позволяющая продавать его после использования.
M4A1-S настолько хорошая пушка, что Габен её нерфит уже хз сколько раз. Сначала ей срезали 5 патронов, потом снизили дамаг на расстоянии. Теперь ещё и M4A4 сравняли по цене с M4A1-S, чтобы первую брали чаще. Я вообще её никогда не брал. В новой КС денег вечно не хватает на норм стволы. И это притом, что у атаки AK47 стоит дешевле и шотает в голову. И за КТ я брал либо FAMAS, либо если хватало денег AUG с большей бронепробиваемостью и 30 патронами. Надо сегодня скатать и потестить новый FAMAS.
Говорят он сильно похорошел в этом патче
M4A1-S ранее тоже 20патриков было
Его еще кто-то использовал!? Воу