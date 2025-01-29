Новый патч для Counter-Strike 2 привнес несколько изменений и улучшений

Разработчики Counter-Strike 2 выпустили масштабное обновление, которое привнесло несколько важных изменений и улучшений в игру. Вместе с обновлением стартовал второй сезон премьер-режима, в рамках которого карта Vertigo была заменена на Train.

Кроме того, были пересмотрены цены на оружие. Стоимость M4A4 была снижена до $2900, что делает ее аналогичной M4A1-S. Также важным изменением стала коррекция характеристик FAMAS: улучшена точность, а стоимость оружия снижена до $1950.

Еще одно нововведение — динамический зум радара. Теперь игроки смогут изменять масштаб радаров, улучшая видимость, а также выделяя важные элементы, такие как бомба или союзники.

Кроме того, точность стрельбы в положении сидя для оружия MP9, MP7 и MP5 была понижена, что добавляет больше баланса. Также была исправлена ошибка с Револьвером R8, позволяющая продавать его после использования.