Новый рынок в Counter-Strike 2: на счетах игроков - десятки тысяч долларов

После последнего обновления Counter-Strike 2 внутренняя экономика игры пережила самый резкий скачок за всю историю серии. Обновление, изменившее систему обмена и получения предметов, полностью перевернуло представление о ценности редких скинов.

Теперь некоторые аккаунты, ранее наполненные недорогими «красными» предметами, оцениваются в десятки тысяч долларов. По данным стримера dima_wallhacks, один из игроков, заранее скупивший дешёвые скины MP9 Starlight Protector, теперь владеет инвентарём, стоимость которого достигает 90 000 долларов. До обновления каждый такой предмет стоил всего около двух фунтов стерлингов, но после изменения механики обмена их цена взлетела более чем в двадцать раз.

Причина в новой системе StatTrak-обмена, позволяющей получать редкие ножи и перчатки, объединяя пять предметов уровня Covert. Теперь даже самые обыденные скины стали ключом к шансам на получение элитных предметов, таких как Butterfly Knife Emerald — один из самых дорогих ножей в игре.

Однако рынок отреагировал непредсказуемо: если дешёвые скины резко подорожали, то стоимость культовых предметов, включая тот же Emerald, наоборот, упала с 20 000 до 11 000 долларов. Даже известные коллекционеры, чьи инвентари раньше оценивались в сотни тысяч, потеряли часть своих виртуальных капиталов.

Игроки всё еще пытаются вынести вердикт столь глобальным изменениям на рынке CS2. Одни называют происходящее «новой золотой лихорадкой», другие — финансовым хаосом, созданным самим Valve. Пока рынок не стабилизировался, каждый обмен может обернуться либо огромной прибылью, либо серьёзной потерей. Если послушать финансовых экспертов, то они рекомендуют не спешить продавать или покупать предметы сейчас. По их мнению рынок еще может вернуться или развернутся в еще большую сторону.