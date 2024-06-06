Один из самых дорогих скинов в истории Counter-Strike: AK-47 продан за семизначную сумму

Мир игровых косметических предметов, известных как скины, продолжает будоражить умы коллекционеров и энтузиастов. На днях стало известно о беспрецедентной сделке, в рамках которой неизвестный покупатель приобрёл один из самых редких и дорогих скинов для популярного шутера Counter-Strike 2.
Речь идёт о скине «AK-47 | Поверхностная закалка» с уникальным узором 661 и состоянием «Прямо с завода». Информацию о сделке обнародовал известный трейдер roflm0nster.
Хотя точная сумма транзакции не разглашается, инсайдеры утверждают, что она превысила отметку в один миллион долларов США. По слухам, прежний владелец скина неоднократно отвергал предложения о покупке за аналогичную цену, и в итоге финальная стоимость могла достичь головокружительных 1,5 миллиона долларов.
Блогер JakeSucky, известный своей экспертизой в области игровых предметов, подчеркнул, что хотя этот AK-47 и не является абсолютным рекордсменом по стоимости в Counter-Strike 2, он определённо стал самым дорогим скином, о продаже которого стало известно широкой публике.
Блин, хорошо бы узнать адрес этого чувака, может купит мой старый холодильник?
Ну, допустим, не приобрел скин за семизначную сумму, а легализовал семизначную сумму под видом покупки скина... // Виталий Дербенцев
Коллекционеры это маньяки . // Архатос Дэксадус
Такие е*бланы тратятся на всякую ху*иту, лично я не вижу ни капли ценности в этом дерь*мище, чем и сама игра является // Arthur Tv
Блин, а я всего 300 рублей на DVD-диск потратил в 2012 году, а мог бы сейчас миллионы на скины тратить.
Во люди дают)
Мегауродских скин. Как-будто какой-то шизоид жарил на калаш и немного перестарался. Тот же Повстанец и оо аутентичней выглядит))