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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 608 оценок

Открытая квалификация на BetBoom Dacha по CS2 вот-вот начнется

4efy
Новости

Компания FISSURE назвала точные даты проведения открытой квалификации для турнира BetBoom Dacha по CS2. Что имеется ввиду под "открытой"? Любой желающий может присоединиться к отборам прямо через платформу FACEIT, нажав на кнопку "Join Tournament". Сами же квалификации будут проходить с 25 по 26 июля, поэтому самое время показать свои навыки и пройти в закрытие квалификации.

Если игроки хорошо показывают себя на двух этапах отбора, то они могут получить приглашение на LAN-часть турнира, которая пройдет в Белграде, Сербия. На открытых квалах будет разыграно 2 слота на закрытые квалификации.

BetBoom Dacha — это турнир, организованный компанией FISSURE, при поддержке генерального партнера BetBoom. Сами же FISSURE известны тем, что занимаются организацией и освещением киберспортивных событий. Их основная специализация — подготовка и проведение крупных турниров и live-трансляций по CS2, Dota 2, MLBB.

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