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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 613 оценок

Первые матчи групп C и D - Расписание игр третьего дня BLAST Fall Groups 2024

4efy
Новости

С каждым днем матчи в рамках BLAST Fall Groups 2024 в рамках дисциплины CS2 становятся всё жарче. Сегодня же фанатов ждут не менее интересные матчи, так как к турниру присоединяются группы C и D, среди которых Virtus.pro, NAVI, Cloud9, G2 и другие.

Давайте рассмотрим расписание подробнее:

  • 13:00 - FAZE vs Cloud9
  • 15:30 - G2 vs NIP
  • 18:00 - NAVI vs BIG
  • 20:30 - Virtus.pro vs Liquid

Как вы могли заметить, в игре сегодня несколько СНГ-команд, поэтому каждый найдет, за кого можно болеть. Касаемо же вчерашней игры Team Spirit против Heroic, первые победили со счетом 2:0, не оставив соперникам и шансов.

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