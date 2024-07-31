Первые матчи групп C и D - Расписание игр третьего дня BLAST Fall Groups 2024

С каждым днем матчи в рамках BLAST Fall Groups 2024 в рамках дисциплины CS2 становятся всё жарче. Сегодня же фанатов ждут не менее интересные матчи, так как к турниру присоединяются группы C и D, среди которых Virtus.pro, NAVI, Cloud9, G2 и другие.

Давайте рассмотрим расписание подробнее:

13:00 - FAZE vs Cloud9

15:30 - G2 vs NIP

18:00 - NAVI vs BIG

20:30 - Virtus.pro vs Liquid

Как вы могли заметить, в игре сегодня несколько СНГ-команд, поэтому каждый найдет, за кого можно болеть. Касаемо же вчерашней игры Team Spirit против Heroic, первые победили со счетом 2:0, не оставив соперникам и шансов.