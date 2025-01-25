По слухам, VAC 3.0 может быть запущен уже на следующей неделе

Инсайдеры сообщают, что Valve готовит к выходу обновлённую античит-систему VAC 3.0, которая, по слухам, может дебютировать одновременно с началом второго сезона Premier.
Новая версия VAC уже не раз демонстрировала свою эффективность во время тестирования. Разработчики периодически активировали античит, что вызывало заметные волны массовых банов среди нечестных игроков. Это стало доказательством того, что система способна эффективно выявлять нарушения и обеспечивать честную игру.
Игровое сообщество с нетерпением ждёт официального анонса, поскольку VAC 3.0 может стать мощным инструментом в борьбе с читерами, которые портят удовольствие от игры. Если слухи подтвердятся, грядущая неделя может стать важным событием для всех поклонников Counter-Strike 2.
Пока разработчики Valve сохраняют молчание, инсайдеры уверены, что официальная презентация античита станет одним из ключевых событий в ближайшее время.
Вот нафига об этом объявлять ? Нельзя тихо без афиширование ввести и все
Читаки и так все узнают, за них не беспокойся
Но не сразу, а если настроить систему так, чтобы читак с читаком играл, во весело будет
Такое уже есть, выше 20к читак на читаке)
Они уже много месяцев обучают ИИ и он следит за всеми читерастами. Они где-то в базе данных у него.
в фильме робокоп была реклама антиугонной системы где угонщика к херам зажаривало током. вот бы античит такой)))
шо это значит они предлагают вернуться?
При мне лично 2 катки подряд отменялись, система обнаруживала читера, я такого за много лет ни разу не видел.
Неужели? Боты в ДМ и читерасты уже запарили.
У них там свои идеи конечно, но когда неделями играли крутилки с прострелами через всю карту, то это вызывало вопросы.
И кажется, что ВАК не для бана читеров, а для их выявления, что бы закидывать в катки с такими же.
Но один хрен, периодически попадается страйк из игр, где есть читеры.
Я вообще 80% времени в напарники катаю, а там как было 4 (нормальных) карты, так и осталось...
Они обучали ИИ выслеживать читаков. Он в одно время неправильно себя повёл когда дауны включали чувствительность мыши на полную и крутились.
Очередные сказочки от габена, вот на 10 раз точно работать начнет
на каждый с левой найдется с правой. малолетки в кс все равно будут страдать.)))))
Открою секрет, ничего не изменится
Да да конечно рассказывай
Габен научился считать до 3.
наверно античит не валв
Инчитеры сообщают, что Valve готовит к выходу обновлённую античит-систему VAC 3.0 которую им не нужно обходить, потому что доильня одна!
Разве там есть pay to win?
X3, мораль всей басни такова, что фирма то одна!