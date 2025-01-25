По слухам, VAC 3.0 может быть запущен уже на следующей неделе

Инсайдеры сообщают, что Valve готовит к выходу обновлённую античит-систему VAC 3.0, которая, по слухам, может дебютировать одновременно с началом второго сезона Premier.

Новая версия VAC уже не раз демонстрировала свою эффективность во время тестирования. Разработчики периодически активировали античит, что вызывало заметные волны массовых банов среди нечестных игроков. Это стало доказательством того, что система способна эффективно выявлять нарушения и обеспечивать честную игру.

Игровое сообщество с нетерпением ждёт официального анонса, поскольку VAC 3.0 может стать мощным инструментом в борьбе с читерами, которые портят удовольствие от игры. Если слухи подтвердятся, грядущая неделя может стать важным событием для всех поклонников Counter-Strike 2.

Пока разработчики Valve сохраняют молчание, инсайдеры уверены, что официальная презентация античита станет одним из ключевых событий в ближайшее время.