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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 742 оценки

По слухам, VAC 3.0 может быть запущен уже на следующей неделе

IKarasik
Новости

Инсайдеры сообщают, что Valve готовит к выходу обновлённую античит-систему VAC 3.0, которая, по слухам, может дебютировать одновременно с началом второго сезона Premier.

Новая версия VAC уже не раз демонстрировала свою эффективность во время тестирования. Разработчики периодически активировали античит, что вызывало заметные волны массовых банов среди нечестных игроков. Это стало доказательством того, что система способна эффективно выявлять нарушения и обеспечивать честную игру.

Игровое сообщество с нетерпением ждёт официального анонса, поскольку VAC 3.0 может стать мощным инструментом в борьбе с читерами, которые портят удовольствие от игры. Если слухи подтвердятся, грядущая неделя может стать важным событием для всех поклонников Counter-Strike 2.

Пока разработчики Valve сохраняют молчание, инсайдеры уверены, что официальная презентация античита станет одним из ключевых событий в ближайшее время.

22
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Nodas

Вот нафига об этом объявлять ? Нельзя тихо без афиширование ввести и все

6
Большая Флейта

Читаки и так все узнают, за них не беспокойся

1
Nodas Большая Флейта

Но не сразу, а если настроить систему так, чтобы читак с читаком играл, во весело будет

0
Lex-one Nodas

Такое уже есть, выше 20к читак на читаке)

2
Papa Joe

Они уже много месяцев обучают ИИ и он следит за всеми читерастами. Они где-то в базе данных у него.

0
KPAHbl4

в фильме робокоп была реклама антиугонной системы где угонщика к херам зажаривало током. вот бы античит такой)))

2
Bait795

шо это значит они предлагают вернуться?

2
13baph13

При мне лично 2 катки подряд отменялись, система обнаруживала читера, я такого за много лет ни разу не видел.

1
Papa Joe

Неужели? Боты в ДМ и читерасты уже запарили.

0
Negih

У них там свои идеи конечно, но когда неделями играли крутилки с прострелами через всю карту, то это вызывало вопросы.

И кажется, что ВАК не для бана читеров, а для их выявления, что бы закидывать в катки с такими же.

Но один хрен, периодически попадается страйк из игр, где есть читеры.

Я вообще 80% времени в напарники катаю, а там как было 4 (нормальных) карты, так и осталось...

0
Papa Joe

Они обучали ИИ выслеживать читаков. Он в одно время неправильно себя повёл когда дауны включали чувствительность мыши на полную и крутились.

0
Большая Флейта

Очередные сказочки от габена, вот на 10 раз точно работать начнет

-1
OPen man

на каждый с левой найдется с правой. малолетки в кс все равно будут страдать.)))))

-1
nasmeshnick1

Открою секрет, ничего не изменится

-2
Maksimus161rus

Да да конечно рассказывай

-1
Нейтан Дрейк

Габен научился считать до 3.

-4
-zotik-

наверно античит не валв

0
QC AlMatarix

Инчитеры сообщают, что Valve готовит к выходу обновлённую античит-систему VAC 3.0 которую им не нужно обходить, потому что доильня одна!

-9
Евген Хоткеев

Разве там есть pay to win?

0
QC AlMatarix Евген Хоткеев

X3, мораль всей басни такова, что фирма то одна!

-1