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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 605 оценок

Расписание матчей четвертьфинала Esports World Cup 2024 по CS2

4efy
Новости

Team Spirit уступила составу G2 со счетом 2:1, однако унывать не стоит. Сегодня фанатов дисциплины CS2 ждут не менее конкурентные и захватывающие матчи за выход в полуфинал турнира Esports World Cup 2024. Конец ивента уже не за горами, поэтому, даже случайно моргнув глазом, можно пропустить всё самое интересное.

Итак, расписание четвертьфинала:

  • 14:30 - VITALITY против Virtus.Pro
  • 17:45 - MUOZ против FURIA
  • 21:00 - NAVI против FAZE

Как мы можем увидеть по турнирной сетке, команда G2 Esports уже ждет своего соперника в полуфинале. Сразятся они с Virtus.Pro или против Vitality, узнаем уже сегодня.

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