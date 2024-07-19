Расписание матчей четвертьфинала Esports World Cup 2024 по CS2

Team Spirit уступила составу G2 со счетом 2:1, однако унывать не стоит. Сегодня фанатов дисциплины CS2 ждут не менее конкурентные и захватывающие матчи за выход в полуфинал турнира Esports World Cup 2024. Конец ивента уже не за горами, поэтому, даже случайно моргнув глазом, можно пропустить всё самое интересное.

Итак, расписание четвертьфинала:

14:30 - VITALITY против Virtus.Pro

17:45 - MUOZ против FURIA

21:00 - NAVI против FAZE

Как мы можем увидеть по турнирной сетке, команда G2 Esports уже ждет своего соперника в полуфинале. Сразятся они с Virtus.Pro или против Vitality, узнаем уже сегодня.