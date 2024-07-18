Расписание второго дня EWC 2024 по CS2 - Team Spirit vs G2

После вчерашних конкурентных состязаний по CS2 в рамках Esports World Cup 2024 сформировалось новое расписание на сегодня. Причем фанатов ждут не только Play-in матчи, но и Playoff. Для многих одним из самых интересных противостояний станет, конечно же, матч Team Spirit против G2 за выход в финал.
Расписание:
- 13:30 - JIJIEHAO против SASHI
- 13:30 - FLYQUEST против FURIA
- 14:55 - MONGOLZ против MIBR
- 14:55 - M80 против COL
- 21:00 - SPIRIT против G2
Кроме того, вы можете ознакомиться с результатами вчерашних матчей. Для вашего удобства ниже прикреплена картинка с подробностями.
Да это жоска