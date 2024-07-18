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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 604 оценки

Расписание второго дня EWC 2024 по CS2 - Team Spirit vs G2

4efy
Новости

После вчерашних конкурентных состязаний по CS2 в рамках Esports World Cup 2024 сформировалось новое расписание на сегодня. Причем фанатов ждут не только Play-in матчи, но и Playoff. Для многих одним из самых интересных противостояний станет, конечно же, матч Team Spirit против G2 за выход в финал.

Расписание:

  • 13:30 - JIJIEHAO против SASHI
  • 13:30 - FLYQUEST против FURIA
  • 14:55 - MONGOLZ против MIBR
  • 14:55 - M80 против COL
  • 21:00 - SPIRIT против G2

Кроме того, вы можете ознакомиться с результатами вчерашних матчей. Для вашего удобства ниже прикреплена картинка с подробностями.

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