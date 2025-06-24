Razer и SteelSeries выпустили коллекции в стиле Dragon Lore к 26-летию Counter-Strike

В честь 26-летия легендарной серии Counter-Strike сразу два производителя игровой периферии - Razer и SteelSeries - презентовали специальные тематические коллекции устройств, вдохновленных одним из самых известных скинов в игре - AWP | Dragon Lore.

SteelSeries стали одними из первых, кто официально объявил о своей лимитированной линейке. В коллекцию вошли беспроводная мышь Aerox 3 Wireless Dragon Lore Edition и большой коврик для мыши QcK XXL в том же стиле. Мышь имеет сенсор с разрешением 18 000 DPI, ресурс в 80 миллионов кликов и поддержку беспроводного соединения через 2,4 ГГц и Bluetooth. Коврик выполнен из микроволокна с антискользящей основой. Оба продукта уже доступны для предварительного заказа, а релиз запланирован на 1 июля 2025 года.

Вслед за SteelSeries компания Razer также представила собственную линейку периферии в стиле Dragon Lore. В коллекцию входят мышь, клавиатура и коврик, оформленные в узнаваемой цветовой гамме и с визуальными мотивами AWP | Dragon Lore. Это первая подобная инициатива Razer, посвященная исключительно фанатам Counter-Strike. Хотя технические детали продуктов еще не полностью раскрыты, коллекция уже была официально анонсирована компанией 16 июня.

Инициатива двух брендов еще раз подчеркивает культовый статус Counter-Strike и особое место, которое AWP | Dragon Lore занимает в геймерской культуре. Обе коллекции направлены на то, чтобы дать фанатам возможность ощутить легенду не только в игре, но и в своем игровом пространстве.