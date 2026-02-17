Razer представляет игровую периферию NiKo Collection ограниченной серии

Легенда Counter-Strike, Никола «NiKo» Ковач, отметившийся более чем десятилетним доминированием во всех итерациях игры (от 1.6 до CS2) и недавно завоевавший свой десятый титул MVP по версии HLTV (на BLAST Bounty 2026), заключил крупное партнерство с Razer.

Это сотрудничество ознаменовано запуском эксклюзивной Razer NiKo Collection, включающей профессиональные ПК-аксессуары, выполненные в фирменном стиле игрока. В коллекцию вошли: игровая мышь DeathAdder V4 Pro NiKo Edition, клавиатура Huntsman V3 Pro TKL NiKo Edition (недавно рецензированная нами в стандартном виде), гарнитура BlackShark V3 Pro NiKo Edition и коврик Gigantus V2 Pro NiKo Edition.

NiKo подчеркнул важность этого шага:

«Это знаковое событие в моей карьере. Я всегда стремился выпустить линейку продукции, которая бы на сто процентов отражала меня и мои идеалы. Каждая деталь в этой коллекции пропитана моим опытом, ценностями и высочайшими стандартами».

Razer подтверждает, что именно эти устройства использует NiKo на тренировках и соревнованиях. Особенностью специальных изданий является минималистичный черно-серо-белый камуфляжный дизайн. Технические характеристики остались прежними: мышь и клавиатура поддерживают частоту опроса 8000 Гц, а гарнитура оснащена сверхбыстрой беспроводной технологией HyperSpeed Wireless.