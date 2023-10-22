Разогнанный до 8 ГГц Intel Core i9-14900K выдаёт более 1300 кадров в Counter Strike 2

Примеры высококлассного разгона вызывает большой интерес у сообщества энтузиастов, главным образом потому, что зачастую выжатая производительность превосходит показатели, установленные предыдущими мировыми рекордами.

Аналогичным образом, на мероприятии SXSW в Сиднее команда AU Overclocking смогла использовать мощь флагманского процессора Intel 14-го поколения Raptor Lake Refresh Core i9-14900K, что привело к превышению более 1300 кадров в недавно выпущенной игре Counter Strike 2.

Достижение такой производительности - непростая задача, и для этого требуется "чрезмерное" использование жидкого азота. Чтобы усилить интерес к этой работе, вице-президент и генеральный директор Intel по энтузиастским ПК и рабочим станциям Client Computing Group Роджер Чандлер вылил первую порцию жидкого азота на испытательный стенд.

Интересно видеть представительство Intel на мероприятии, поскольку оно не только демонстрирует приверженность компании своему сообществу разгонщиков, но и является способом "официального" признания достижения, и в данном случае рубежа FPS.

При разгоне Team AU использовался процессор Intel Core i9-14900K, который изначально поставляется с частотой 6 ГГц из коробки, что само по себе является достижением. Однако для получения максимальной производительности процессор был разогнан до 8 ГГц, что привело превышению 1310 кадров в секунду на Counter-Strike 2.

Кто-то может возразить, что экшен-шутер вовсе не является требовательной игрой, но игра обладает отличной совместимостью с целевыми показателями высокой частоты в секунду, именно поэтому она занимает лидирующие позиции в сценариях разгона игр. Counter-Strike 2 способен выдерживать высокие тактовые частоты, поскольку игра в большей степени "зависит от процессора".

Уже говорилось о рекордной частоте процессора Core i9-14900K, которая достигла 9,1 ГГц. Если приписать сюда эту цифру, то может возникнуть вероятность того, что достигнутая кадров превысит 1310, но этот, самый стабильный игровой разгон, который получился при достижении частоты 8 ГГц.

Raptor Lake Refresh вызывает большой интерес у сообщества оверклокеров, и интересно посмотреть, как в будущем покажет себя данная модель.