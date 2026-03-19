Разработчики CS2 работают над функцией "Питомцы"

Датамайнер и инсайдер Ави Thour Тхур 19 марта 2026 года в социальных сетях рассказал о том, что разработчики CS2 продолжают работать над функцией «Питомцы». Датамайнер отметил, что в последнем обновлении игры есть строка, которая намекает на данную функцию:

Разработчики CS2 всё ещё работают над функцией «Питомцы». В сегодняшнем обновлении обнаружена строка cs_pet_placement в файле client.dll. Ави Thour Тхур

По некоторым предположениям, «Питомцы» в CS2 станут новой механикой, при которой игроки смогут получить уникальных питомцев, например, цыплят, которые привязываются к аккаунту владельца и их нельзя обменять или продать на торговой площадке. Питомца можно держать на руках, кормить и поставить на заставку в главном меню игры.