Counter-Strike 2 28.09.2023
Разработчики CS2 работают над функцией "Питомцы"

Глeб Глeб

Датамайнер и инсайдер Ави Thour Тхур 19 марта 2026 года в социальных сетях рассказал о том, что разработчики CS2 продолжают работать над функцией «Питомцы». Датамайнер отметил, что в последнем обновлении игры есть строка, которая намекает на данную функцию:

Разработчики CS2 всё ещё работают над функцией «Питомцы». В сегодняшнем обновлении обнаружена строка cs_pet_placement в файле client.dll. Ави Thour Тхур

По некоторым предположениям, «Питомцы» в CS2 станут новой механикой, при которой игроки смогут получить уникальных питомцев, например, цыплят, которые привязываются к аккаунту владельца и их нельзя обменять или продать на торговой площадке. Питомца можно держать на руках, кормить и поставить на заставку в главном меню игры.

KIBERMAX

Ну да, питомцы важнее "сабтика"

Sheffskiy

Мне это надо

ZAUSA
"Собери их всех!"

Legend_of_the_Hero

Купил кейс. Купил ключ. Тебе рандомно выпало яйцо. Итог: