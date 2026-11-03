Российская 1w выиграла "Московские киберигры 2026" по Counter-Strike 2 и обеспечила себе место на мейджоре

В Москве завершился международный турнир по Counter-Strike 2, ставший одним из главных событий II Московской международной недели видеоигр. Впервые с 2019 года столица приняла соревнование такого уровня, результаты которого учитываются в официальном рейтинге Valve Regional Standings (VRS).

За выход в финальную часть турнира боролись 956 команд из 31 страны, а решающие матчи прошли в Московском кластере видеоигр и анимации. Главный трофей достался российской 1w, которая в финале оказалась сильнее HOTU.

На первой карте, Anubis, 1w одержала победу со счётом 13:9. Вторая карта, Dust2, получилась значительно напряжённее. HOTU сумела отыграться с 4:8 и сравнять счёт до 11:11, однако два заключительных раунда остались за 1w. Итоговый результат — 13:11 и победа в серии со счётом 2:0.

Этот успех оказался особенно важным из-за сроков проведения турнира. Финал состоялся непосредственно перед обновлением рейтинга Valve, определяющим приглашения на PGL Major Singapore 2026, PGL Cluj-Napoca 2027 и BLAST Bounty 2027 Season 1.

Благодаря победе 1w обеспечила себе место на мейджоре в Сингапуре сразу со второй стадии, а также получила приглашения на два других крупных соревнования. Для HOTU поражение стало серьёзным ударом по турнирным перспективам: команда упустила гарантированное приглашение на мейджор и теперь конкурирует за оставшееся европейское место с fnatic и 100 Thieves.

Примечательно, что капитан 1w Владислав nafany Горшков и тренер Константин groove Пикинер уже добивались крупных успехов вместе. В 2021 году они выиграли престижный IEM Katowice в составе Gambit.

Третье место на «Московских кибериграх» заняла монгольская The Huns Esports, обыгравшая соотечественников из 5star eSports со счётом 2:1. За ходом соревнования следили сотни тысяч зрителей на площадке и в онлайн-трансляциях.

Финал проходил в Московском кластере видеоигр и анимации, открывшемся в ноябре 2025 года. По словам руководителя Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнары Агамовой, организаторы рассчитывают проводить международные киберспортивные турниры на этой площадке регулярно.