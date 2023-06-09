Counter-Strike 2 Лето 2023
6.2 192 оценки

Российская актриса фильмов для взрослых Eva Elfie назвала свою первую игру

Simple Jack
Новости

Девушка является фанаткой шутеров от Valve

Российская актриса фильмов для взрослых Eva Elfie рассказала, что ее знакомство с играми началось с CS 1.5. Информацией она поделилась в ролике киберспортивного клуба 9Pandas.

Когда мне подарили комп родители, мне было лет 14. И почему-то они купили мне игру... Это еще была не CS, она по-другому как-то называлась... 1.5. И я помню, что это была моя первая игра. И я такая: «Ну ладно, поиграю». Я понимаю механику, как бы мне достаточно понятно, как все происходит. По «Доте» мне посложнее. [В CS:GO] смысл я понимаю. Смотрю я давно, но я не играю. Я думаю, сейчас выйдет вторая CS и есть смысл учиться играть заново. Прям сидеть играть, погружаться.

В мае 2023 года Eva Elfie посетила BLAST.tv Paris Major 2023, который прошёл в Париже, Франция. Актриса болела за команду Heroic, но коллектив уступил в полуфинале составу GamerLegion.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Oscilograf

Вот по этому я и не люблю КС. Сядешь поиграть, потом не успеешь оглянуться и тебя уже на камеру сношают. Чот не хочется так.

2
da2dy

Зачем пиарить эту даму при каждом случае? Она не известна ни в мире порно, ни в мире гейминга.

Да и у большинства ее возраста КС был первой игрой.

В мое время первой игрой становился Дюк нюкем 3д, Квейк, Герои 2 или даже Турок(демо которого постоянно крутили в одном из павильонов ВДНХ, где раньше продавали компьютерную технику)

2
Protocol10

Так это известный местный блохер дебил Джек. Он мамку за бонусы продаст.

0
N1k3_22
Смотрю я давно, но я не играю

Эдакий старый кук :)))0

1
warp 37

Сидеть, играть, погружаться... в CS. Да из неё геймер, как из меня порноактёр.

Дешёвый пиар, в общем.

1
Scorpion_GamePlay

Давно уже не снимается эта фигня

1
Eblisj

Так не актриса, а пл****ть! Так и пишите: Российская п****ять рассказала о своём новом фитише!

1
NarkoSky

Нам это очень интересно (нет)

0
дима 353

моя будущая жена

0
Aellie

Зря запостил, это же гиковский сайт, тут любят только новости про раздеваемые фигурки, а посты про ирл девушек минусуют.

-2
Lvinomord

Здесь так же терпеть не могут стримеров........но не всех))

1
монcтр

целевая аудитория камхор отписалась hah

0
Антон Патриарх Логвинов
ирл девушек

Это те, которые известны исключительно за счёт показа своей пилотки? Почему бы и не минусануть.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Есть онлифанс Оляши. Интересно?

-3