Российская актриса фильмов для взрослых Eva Elfie назвала свою первую игру

Девушка является фанаткой шутеров от Valve
Российская актриса фильмов для взрослых Eva Elfie рассказала, что ее знакомство с играми началось с CS 1.5. Информацией она поделилась в ролике киберспортивного клуба 9Pandas.
Когда мне подарили комп родители, мне было лет 14. И почему-то они купили мне игру... Это еще была не CS, она по-другому как-то называлась... 1.5. И я помню, что это была моя первая игра. И я такая: «Ну ладно, поиграю». Я понимаю механику, как бы мне достаточно понятно, как все происходит. По «Доте» мне посложнее. [В CS:GO] смысл я понимаю. Смотрю я давно, но я не играю. Я думаю, сейчас выйдет вторая CS и есть смысл учиться играть заново. Прям сидеть играть, погружаться.
В мае 2023 года Eva Elfie посетила BLAST.tv Paris Major 2023, который прошёл в Париже, Франция. Актриса болела за команду Heroic, но коллектив уступил в полуфинале составу GamerLegion.
Вот по этому я и не люблю КС. Сядешь поиграть, потом не успеешь оглянуться и тебя уже на камеру сношают. Чот не хочется так.
Зачем пиарить эту даму при каждом случае? Она не известна ни в мире порно, ни в мире гейминга.
Да и у большинства ее возраста КС был первой игрой.
В мое время первой игрой становился Дюк нюкем 3д, Квейк, Герои 2 или даже Турок(демо которого постоянно крутили в одном из павильонов ВДНХ, где раньше продавали компьютерную технику)
Так это известный местный блохер дебил Джек. Он мамку за бонусы продаст.
Эдакий старый кук :)))0
Сидеть, играть, погружаться... в CS. Да из неё геймер, как из меня порноактёр.
Дешёвый пиар, в общем.
Давно уже не снимается эта фигня
Так не актриса, а пл****ть! Так и пишите: Российская п****ять рассказала о своём новом фитише!
Нам это очень интересно (нет)
моя будущая жена
Зря запостил, это же гиковский сайт, тут любят только новости про раздеваемые фигурки, а посты про ирл девушек минусуют.
Здесь так же терпеть не могут стримеров........но не всех))
целевая аудитория камхор отписалась hah
Это те, которые известны исключительно за счёт показа своей пилотки? Почему бы и не минусануть.
Есть онлифанс Оляши. Интересно?