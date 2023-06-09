Российская актриса фильмов для взрослых Eva Elfie назвала свою первую игру

Девушка является фанаткой шутеров от Valve

Российская актриса фильмов для взрослых Eva Elfie рассказала, что ее знакомство с играми началось с CS 1.5. Информацией она поделилась в ролике киберспортивного клуба 9Pandas.

Когда мне подарили комп родители, мне было лет 14. И почему-то они купили мне игру... Это еще была не CS, она по-другому как-то называлась... 1.5. И я помню, что это была моя первая игра. И я такая: «Ну ладно, поиграю». Я понимаю механику, как бы мне достаточно понятно, как все происходит. По «Доте» мне посложнее. [В CS:GO] смысл я понимаю. Смотрю я давно, но я не играю. Я думаю, сейчас выйдет вторая CS и есть смысл учиться играть заново. Прям сидеть играть, погружаться.

В мае 2023 года Eva Elfie посетила BLAST.tv Paris Major 2023, который прошёл в Париже, Франция. Актриса болела за команду Heroic, но коллектив уступил в полуфинале составу GamerLegion.