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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 559 оценок

Российская Team Spirit вышла в плей-офф IEM Dallas 2024 по CS 2

litellfox
Новости

Российская команда Team Spirit уверенно продвигается к финалу престижного турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2. Коллектив вышел в плей-офф, одержав вторую подряд победу в групповом этапе.

Первым соперником Team Spirit оказалась австралийская команда FlyQuest, а вторым – Natus Vincere, чемпионы PGL Major Copenhagen 2024. Однако громкий титул соперников не помешал россиянам: команда под руководством Данила Donk Крышковца одержала победу со счетом 2:0.

Это позволило Team Spirit пройти в финал верхней сетки, где она будет играть с европейской FaZe Clan. Впрочем, и у Natus Vincere все еще есть шансы на успех. Она сыграет в плей-офф турнира, но в нижней сетке. По итогам матча с HEROIC станет ясно, останется ли команда на турнире.

Призовой фонд турнира IEM Dallas 2024 составляет 250 тыс. долларов.

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