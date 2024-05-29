Российская Team Spirit вышла в плей-офф IEM Dallas 2024 по CS 2

Российская команда Team Spirit уверенно продвигается к финалу престижного турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2. Коллектив вышел в плей-офф, одержав вторую подряд победу в групповом этапе.
Первым соперником Team Spirit оказалась австралийская команда FlyQuest, а вторым – Natus Vincere, чемпионы PGL Major Copenhagen 2024. Однако громкий титул соперников не помешал россиянам: команда под руководством Данила Donk Крышковца одержала победу со счетом 2:0.
Это позволило Team Spirit пройти в финал верхней сетки, где она будет играть с европейской FaZe Clan. Впрочем, и у Natus Vincere все еще есть шансы на успех. Она сыграет в плей-офф турнира, но в нижней сетке. По итогам матча с HEROIC станет ясно, останется ли команда на турнире.
Призовой фонд турнира IEM Dallas 2024 составляет 250 тыс. долларов.