Рынок скинов Counter-Strike 2 обвалился на $2 млрд после изменений в системе обмена

Сообщество Counter-Strike 2 переживает масштабный обвал рынка после того, как Valve изменила механику Trade-Up — систему обмена предметов. Теперь игроки могут обменять пять скинов тайного качества (Covert) и гарантированно получить нож или перчатки, которые ранее считались самыми редкими и дорогими предметами в игре.

Ранее именно ножи и перчатки формировали верхушку рынка, а их цены доходили до десятков и даже сотен тысяч долларов. Однако после апдейта стоимость этих предметов упала на 30–40%, что в итоге обрушило общий рынок скинов примерно на $2 млрд — с $5 до около $3 млрд.

Valve объясняет изменение желанием сбалансировать внутриигровую экономику и сделать редкие предметы доступнее для широкой аудитории. При этом цены на скины тайного-качества, напротив, начали расти, поскольку они стали ключевыми для получения ножей и перчаток.

Игроки и коллекционеры восприняли нововведение неоднозначно: одни считают это крахом инвестиций и ударом по тем, кто держал дорогие предметы, другие видят в решении Valve справедливую корректировку, которая поможет очистить рынок от спекуляций и сделает редкие косметические предметы более доступными.