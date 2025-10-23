Рынок скинов Counter-Strike 2 обвалился на $2 млрд после изменений в системе обмена

Сообщество Counter-Strike 2 переживает масштабный обвал рынка после того, как Valve изменила механику Trade-Up — систему обмена предметов. Теперь игроки могут обменять пять скинов тайного качества (Covert) и гарантированно получить нож или перчатки, которые ранее считались самыми редкими и дорогими предметами в игре.
Ранее именно ножи и перчатки формировали верхушку рынка, а их цены доходили до десятков и даже сотен тысяч долларов. Однако после апдейта стоимость этих предметов упала на 30–40%, что в итоге обрушило общий рынок скинов примерно на $2 млрд — с $5 до около $3 млрд.
Valve объясняет изменение желанием сбалансировать внутриигровую экономику и сделать редкие предметы доступнее для широкой аудитории. При этом цены на скины тайного-качества, напротив, начали расти, поскольку они стали ключевыми для получения ножей и перчаток.
Игроки и коллекционеры восприняли нововведение неоднозначно: одни считают это крахом инвестиций и ударом по тем, кто держал дорогие предметы, другие видят в решении Valve справедливую корректировку, которая поможет очистить рынок от спекуляций и сделает редкие косметические предметы более доступными.
Valve получали процент с каждой операции на торговой площадке, и знали рынок лучше всех, но всë равно решили обрушить рынок на миллиарды, ради того, чтобы вещи для игроков стали доступнее.
Для Габена, Игроки важнее бабла. Достойно.
Это все конечно весело, если бы не было так грустно - люди скупают раскраски в убогой игре по цене квадрата жилплощади. Мир поехал наглухо, и из этой глухоты уже не выбраться.
Так эти скины считай просто инвестиции с, до этого дня, низким риском. Вся биржа американская постоянно падает, а скины стабильно держат свою цену. Воспринимай их как какой-нибудь биткоин.
С этими кейсами и прочей херней люди реально с ума сошли, а теперь получается привет из МММ вам постучались ^_^ , те кто бабки туда повёл уровня ОВШОРА, сейчас должны на жопе волосы рвать, ибо всёёёёёё. А это между прочим теперь и со стороны Ру плохо, теперь нет козырей почему не заблокировать и следовательно могут Стим хлопнуть, правда есть еще (дота) ноооо мне кажется там не такой уровень как был в КС. Если это не признают каким-то багом , то будет жесть.
