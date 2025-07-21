Рынок скинов в Counter-Strike 2 обвалился на $600 млн - из-за новой функции Steam

За семь дней объем рынка упал на 12%

Рынок косметических предметов в Counter-Strike 2 обвалился на $638 млн. Падение началось после введения Valve новой функции в Steam, которая была направлена на защиту учетных записей пользователей.

Еще 15 июля общий объем рынка внутриигровых предметов CS2 составлял $5,119 млрд. После 16 июля, когда Valve добавила в Steam функцию «Защиты сделки», рынок стал падать. На текущий момент его объем составляет $4,481 млрд.

Объем рынка скинов в CS2

Функция «Защита сделки» была добавлена 16 июля вместе с выходом обновления для CS2. Она направлена на возврат украденных косметических скинов в случае взлома учетной записи. При активации функции пользователь может отменить обмены, когда вернет доступ к аккаунту. А получатель не сможет передать или продать полученный скин в течение 7 дней.

Сейчас «Защита сделки» работает только с предметами из шутера CS2, но в будущем Valve планирует добавить эту систему на скины из других игр.