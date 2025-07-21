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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 892 оценки

Рынок скинов в Counter-Strike 2 обвалился на $600 млн - из-за новой функции Steam

Solstice Solstice

За семь дней объем рынка упал на 12%

Рынок косметических предметов в Counter-Strike 2 обвалился на $638 млн. Падение началось после введения Valve новой функции в Steam, которая была направлена на защиту учетных записей пользователей.

Еще 15 июля общий объем рынка внутриигровых предметов CS2 составлял $5,119 млрд. После 16 июля, когда Valve добавила в Steam функцию «Защиты сделки», рынок стал падать. На текущий момент его объем составляет $4,481 млрд.

Объем рынка скинов в CS2
Объем рынка скинов в CS2

Функция «Защита сделки» была добавлена 16 июля вместе с выходом обновления для CS2. Она направлена на возврат украденных косметических скинов в случае взлома учетной записи. При активации функции пользователь может отменить обмены, когда вернет доступ к аккаунту. А получатель не сможет передать или продать полученный скин в течение 7 дней.

Сейчас «Защита сделки» работает только с предметами из шутера CS2, но в будущем Valve планирует добавить эту систему на скины из других игр.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Morpex333

Кто разбирается за тему, будьте любезны, объясните, пожалуйста, а почему рынок-то обвалился? Закрыли какую-то систему для обворовывания или перестраховка пользователей?

2
Queenessy

Ты челу обменял нож, и в течении 7 дней можешь его вернуть назад, купив на сайте нож за бабки ты платишь а чел его забирает обратно себе и все.

2
Whiskey_40Vol Queenessy

Не может быть такой тупой системы покупки, скорее всего бабки тоже зависают, и если чел делает возврат скина, деньги возвращаются обратно покупателю.

3
Satty

ввели еще одну функцию, для усложнения вывода бабла из стима