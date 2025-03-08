Рынок цифровых товаров для CS 2 достиг нового максимума на фоне неопределённости в традиционных финансовых активах

По информации Bloomberg, общая стоимость цифровых товаров, включая скины для оружия, брелоки и наклейки, впервые превысила отметку в $4,3 миллиарда. Ранее этот рекорд был установлен в апреле 2023 года.

В Counter-Strike 2 в июне 2024 года был зарегистрирован самый крупный внутриигровой рынок за вcю историю: скин для АК-47 «Поверхностная закалка» был продан за $1 миллион. Его уникальность заключается в необычном узоре, который создаётся случайным образом в игре.

Прибавка цен на внутриигровые активы наблюдается на фоне падения индекса S&P 500 и курса криптовалют, что связано с политикой Дональда Трампа, включая введение новых торговых пошлин и планы по созданию национального резерва биткоина.

Эксперты говорят, что внутриигровые активы действуют по своим экономическим законам. По словам Йоста ван Дрюнена, руководителя аналитической компании Aldora и преподавателя Нью-Йоркского университета, рынок скинов в Counter-Strike 2 функционирует как отдельный инвестиционный класс, подверженный влиянию редкости предметов, вовлеченности игроков и другим нетрадиционным факторам.

В отличие от NFT, внутриигровые предметы имеют практическую ценность — они используются непосредственно в игре, могут демонстрироваться другим пользователям и даже применяться для ставок на исходы киберспортивных матчей.

Глава экономического отдела CCP Games и бывший экономист Центрального банка Исландии, Стефан Тоураринссон, отмечает, что рынок цифровых товаров чувствителен к спекуляциям и быстро реагирует на новые тенденции. Увеличение популярности Counter-Strike 2 только усиливает этот тренд.