Сегодня только Best of 3 - Второй день групповых этапов IEM Rio 2024

Наступил второй день IEM Rio 2024 в рамках дисциплины CS2, а именно второй день группового этапа. Вчера прошло целых двенадцать встреч, восемь из которых прошли в формате Best of 1 (победитель и проигравший определялся всего одной картой), и другие четыре - в Best of 3. Посмотреть результаты предыдущих матчей можно по сетке, представленной в конце новости.

Перейдем к расписанию второго дня:

17:00 - Vitality vs The Mongolz

17:00 - 9Z vs Virtus.Pro

19:30 - Eternal Fire vs G2

19:30 - Astralis vs Heroic

22:00 - MOUZ vs COL

22:00 - FAZE CLAN vs Team Liquid

Несмотря на то, что сегодня нас ждет меньше матчей, чем вчера, все игры будут проходить в формате исключительно BO3. Следить же за событиями можно в прямом эфире на официальных каналах турнира.