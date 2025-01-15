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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.4 732 оценки

Школьник из РФ украл у учительницы 200 тыс. рублей на скин Counter-Strike 2

Simple Jack
Новости

16-летний ученик школы из Коломны обокрал свою учительницу биологии на 200 тыс. рублей. Добычу он потратил на скин «Огненный змей» для АК-47 в Counter-Strike 2.

Юноша долго выуживал у преподавательницы её личные данные, расспрашивая о дате рождения и любимых числах. Удачно подобрав код к карте, школьник с октября по декабрь 2024 года восемь раз снимал с чужого счёта по 25 тыс. рублей.

В конце концов учительница обратила внимание на историю переводов и обратилась в полицию. На горе-вора завели уголовное дело и пока отпустили под подписку о невыезде.

Судя по статистике Steam, с начала 2025 года на Торговой площадке сервиса продали четыре «Огненных змея». Каждый из скинов стоил в районе $1 тыс. (около 102,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). Судя по всему, эти «шкурки» были уже «поношенными». На профильных сайтах, занимающихся продажей скинов, цены на свежие модели могут превышать 260 тыс. рублей.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
moblin

Предприимчивый пацан

4
AnimeKillMen
1
AndruhaGruz
1
rtnrwv

типикал каэсер

1
Генерал Анатолий

Я даже не знаю что хуже, украсть деньги или потратить эти деньги на скин в кс

1
Great-heartedElio

Восемь раз ей приходили уведомления на -25к, и она их не замечала? Муть какая-то

0
IbruhmanI

рак мозга?

-1
JustA_NiceGuy
цены на свежие модели могут превышать 260 тыс. рублей.

Больное общество. Какой-то скин по цене топового компа.

-1
Генерал Анатолий

260 тыщ это нищие скины вообще-то, топовые за миллионы уходят (далларов, а не рублей)

0
JustA_NiceGuy Генерал Анатолий

Скины за лямы я уже считаю онкологией.

0