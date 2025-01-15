Школьник из РФ украл у учительницы 200 тыс. рублей на скин Counter-Strike 2

16-летний ученик школы из Коломны обокрал свою учительницу биологии на 200 тыс. рублей. Добычу он потратил на скин «Огненный змей» для АК-47 в Counter-Strike 2.

Юноша долго выуживал у преподавательницы её личные данные, расспрашивая о дате рождения и любимых числах. Удачно подобрав код к карте, школьник с октября по декабрь 2024 года восемь раз снимал с чужого счёта по 25 тыс. рублей.

В конце концов учительница обратила внимание на историю переводов и обратилась в полицию. На горе-вора завели уголовное дело и пока отпустили под подписку о невыезде.

Судя по статистике Steam, с начала 2025 года на Торговой площадке сервиса продали четыре «Огненных змея». Каждый из скинов стоил в районе $1 тыс. (около 102,7 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). Судя по всему, эти «шкурки» были уже «поношенными». На профильных сайтах, занимающихся продажей скинов, цены на свежие модели могут превышать 260 тыс. рублей.