Штат Нью-Йорк подаёт в суд на Valve из-за лутбоксов и требует полного возмещения средств игрокам

Штат Нью-Йорк официально подал иск против компании Valve, обвиняя издателя в незаконной эксплуатации лутбоксов в таких играх, как Counter-Strike и Dota 2. По мнению властей, механика случайных наград фактически является азартной игрой и особенно опасна для детей.

В иске, поданном 25 февраля Генеральным прокурором штата Летицией Джеймс, отмечается, что Valve зарабатывает миллионы долларов, продавая ключи жителям Нью-Йорка, позволяя им участвовать в «виртуальной лотерее» с шансом выиграть ценные предметы. «Эта лутбокс-модель, при которой игрок платит за возможность случайного выигрыша, является чистым азартным бизнесом», — говорится в документе.

В иске Нью-Йорк требует от Valve полного возмещения ущерба пострадавшим игрокам, выплату компенсаций за понесённый прямой и косвенный ущерб, а также штраф в размере трёхкратной прибыли от предполагаемых незаконных практик.

Дело вновь ставит под вопрос использование игровых механик, похожих на азартные игры, в популярных видеоиграх и то, как крупные издатели могут нести ответственность за их влияние на аудиторию.