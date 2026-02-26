Штат Нью-Йорк подаёт в суд на Valve из-за лутбоксов и требует полного возмещения средств игрокам

Штат Нью-Йорк официально подал иск против компании Valve, обвиняя издателя в незаконной эксплуатации лутбоксов в таких играх, как Counter-Strike и Dota 2. По мнению властей, механика случайных наград фактически является азартной игрой и особенно опасна для детей.
В иске, поданном 25 февраля Генеральным прокурором штата Летицией Джеймс, отмечается, что Valve зарабатывает миллионы долларов, продавая ключи жителям Нью-Йорка, позволяя им участвовать в «виртуальной лотерее» с шансом выиграть ценные предметы. «Эта лутбокс-модель, при которой игрок платит за возможность случайного выигрыша, является чистым азартным бизнесом», — говорится в документе.
В иске Нью-Йорк требует от Valve полного возмещения ущерба пострадавшим игрокам, выплату компенсаций за понесённый прямой и косвенный ущерб, а также штраф в размере трёхкратной прибыли от предполагаемых незаконных практик.
Дело вновь ставит под вопрос использование игровых механик, похожих на азартные игры, в популярных видеоиграх и то, как крупные издатели могут нести ответственность за их влияние на аудиторию.
на лас вегас тоже в суд подадут за казино или это другое?
Туда детей с мамкиными кредитками не пускают.
Так это явно другое. А игра, которая доступна не выходя из дома - немного отличается от казино.
а там уже приняли закон о нелегальности такого рода вещей или решили авантюрно по-судиться?
Аахаха ну забава
У меня друг сотню две касарей точно влил, да пускай возвращают))
Тем временем Габен : Кто-то что-то прожужжал?? А нет, послышалось.
Поддерживаю. Лутбоксы и иные гача механики за реальные деньги должны быть запрещены. А по хорошему, и продажу шкурок с аксессуарами туда же.
Не в защиту гача игр, но гача гаче рознь. Есть упоротые гачи, где как с какими-нибудь кейсами из CS можно крутить ради конкретной вещи до бесконечности, а есть гачи с гарантом, где можно рассчитать сколько конкретно надо денег чтобы точно получить то что нужно.
И это количество денег просто неприличное. Мягко говоря.
В том же среншине, чтобы получить одного персонажа, надо 3 раза макс пак по 100 баксов купить. Его оружие - ещё столько же. А чтобы персонаж был максимально сильным - его надо выбить ещё 6 раз. Какая сумма получается?
Зато гарант. Разумеется, потратишь денег меньше, но это по подсчётам гаранта, даже чуть меньше.
Мне показалось, или люди в комментариях защищают казино в играх?
В чем проблема ввести гарант, как в гачах?
обрушение многомиллиардного рынка игровых предметов, а так ничего.
Так скинчики значит валв себе заберёт и продадут в 3 раза дороже)))
Организовали «казино», с очередной волной банов отлетают в том числе и те, кто вообще никаких правил не нарушал, в правилах сделали пункт о том, что они не обязаны пояснять причину бана.
Хорошо устроились.