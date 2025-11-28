Skinbid объявила о банкротстве: крупнейшая площадка по торговле скинами CS2 закрывается

Одна из самых популярных торговых площадок для обмена и продажи скинов Counter-Strike 2 — Skinbid — официально объявила о банкротстве и полном прекращении работы. Проект с более чем 400 тысячами пользователей позиционировался как полностью легальная платформа, действующая в соответствии с законодательством ЕС, однако даже значительные инвестиции не помогли ему удержаться на рынке.

Совладельцами Skinbid были известный стример Марк «Ohnepixel» Циммерманн и трейдер Zipel. По словам Zipel, площадка за четыре года так и не смогла выйти на окупаемость, а попытка построить «белый» бизнес в сфере торговли скинами оказалась экономически несостоятельной.

Администрация сервиса уже обратилась к пользователям с критически важным предупреждением: все средства и предметы необходимо вывести до 5 декабря 2025 года. После этой даты площадка полностью отключит функционал, и вернуть активы будет невозможно.