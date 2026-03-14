Слух: "Кейсы в CS2 уходят в прошлое: Valve меняет систему добычи скинов, делая "Терминалы" новым стандартом"

В сообществе Counter‑Strike 2 всё громче обсуждаются потенциальные изменения в системе лутбоксов и кейсов, которые могут радикально изменить экономику игры. Последние данные от датамайнеров и игроков указывают на то, что традиционные кейсы постепенно исчезают из выпадения, а их место занимают новые механизмы — так называемые «Терминалы».

По словам одного из инсайдеров, с введением Genesis Uplink Terminal и изменениями в механике выпадения предметов, Valve фактически прекращает выпуск классических кейсов, заменяя их системой, где скины, перчатки и ножи предлагаются через интерфейс «Терминала». Это означает отказ от классической модели лутбоксов с ключами и случайными открытиями, которая была в игре с момента запуска CS2.

Датамайнер Thor написал у себя на страничке:

С появлением в «Терминале» коллекции ножей и перчаток сомнений не остаётся — эпоха кейсов в CS2 окончена.

Игроки отмечают, что терминалы уже включают коллекции перчаток и потенциально могут предоставить доступ к ножам и другим редким предметам без использования традиционных кейсов, ключей и механики случайных выпадений. Многие видят в этом прямой шаг к устранению элементов, которые регулируются как азартные игры во многих юрисдикциях.

Такое решение может быть связано с растущим юридическим давлением на Valve по поводу loot box‑механик, включая судебные иски в США, где компания обвиняется в эксплуатации игровых лутбоксов как формы нелегального гемблинга. Valve уже заявила, что будет оспаривать эти претензии в суде, подчёркивая, что косметические предметы не являются настоящими ставками, однако давление продолжает расти.

Ранее в CS2 уже состоялось заметное изменение механики кейсов: для игроков из Германии ввели X‑Ray Scanner — систему, позволяющую увидеть содержимое контейнера до его открытия, чтобы соответствовать местным законам о лутбоксах и азартных механиках. Эта функция, которая уже действует во Франции, была добавлена в игру с 16 марта и серьёзно изменила процесс получения скинов, что многие комментаторы считают прецедентом для будущего отказа от традиционных кейсов по всему миру.

Некоторые аналитики и игроки подчёркивают, что такая трансформация системы выпадения предметов может иметь далеко идущие последствия для экономики CS2, которая оценивается в миллиарды долларов и является ключевой частью вовлечения и монетизации. Однако разработчики пока официально не подтверждали полного отказа от кейсов, а сами изменения выглядят как эволюционный переход, а не внезапное удаление.