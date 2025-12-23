Слух: Valve может отказаться от выпуска новых кейсов в Counter-Strike 2

Известный в сообществе шутера аналитик и датамайнер Thour поделился своим прогнозом относительно будущего экономической системы Counter-Strike 2. По мнению инсайдера, компания Valve планирует полностью прекратить добавление новых кейсов в игру уже в 2026 году, заменив их альтернативными способами получения предметов.

Блогер поспешил успокоить коллекционеров и уточнил, что речь идет не об изъятии уже существующих сундуков, а лишь о смене формата для будущих обновлений. Предполагается, что место привычных лутбоксов займут механики, схожие с Genesis Terminal или Terminal Packages. Эта теория подкрепляется недавними наблюдениями представителей площадки Skin.Land, которые зафиксировали отключение выпадения редких кейсов в еженедельных наборах. По их данным, это может быть первым шагом разработчиков к полному пересмотру системы дропа.

Вероятной причиной таких изменений эксперты называют ужесточение законодательства в странах Евросоюза относительно азартных игр и лутбоксов. Переход к системе, где игроки видят содержимое перед покупкой или используют иную валюту для получения скинов, позволит Valve избежать юридических проблем. Пользователи в комментариях уже начали обсуждать возможное влияние этого решения на рынок, предрекая рост цен на старые коллекции и изменение всей экономики скинов, если разработчики действительно решат последовать примеру Valorant с прямой продажей косметических предметов.