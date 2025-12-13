Соавтор Counter-Strike объяснил феномен популярности игры спустя четверть века

Один из создателей Counter-Strike Минь «Gooseman» Ле довольно скептически оценивает причины, по которым культовый шутер остаётся самым популярным проектом в Steam даже спустя 25 лет после выхода.
Counter-Strike появился в 2000 году как пользовательская модификация для Half-Life, однако в 2025 году его актуальная версия — Counter-Strike 2 — по-прежнему стабильно возглавляет чарты Steam по количеству активных игроков. По данным Steam Charts, разрыв с ближайшими конкурентами остаётся значительным.
В интервью журналу Edge Ле признался, что раньше связывал успех игры с её тематикой — противостоянием спецназа и террористов, — однако со временем изменил своё мнение. По его словам, сегодня значительная часть аудитории заходит в Counter-Strike вовсе не ради стрельбы.
«Я думал, что всё дело в сеттинге. Он и правда интересный. Но сейчас кажется, что многие играют просто ради коллекционирования скинов», — отметил разработчик.
Ле покинул Valve ещё в 2006 году и с тех пор наблюдает за развитием франшизы со стороны. Он также рассказал, что изначально Counter-Strike вовсе не создавался как киберспортивная дисциплина — этот статус игра приобрела практически случайно.
По словам Gooseman, во время бета-тестирования к команде обращались представители соревновательных лиг с просьбами адаптировать проект под турниры, но разработчики не уделяли этому особого внимания.
«Я был сосредоточен на том, чтобы просто закончить игру. У меня не было ни времени, ни желания делать из неё киберспорт», — вспоминает он.
Несмотря на это, Counter-Strike со временем стал одной из самых популярных дисциплин в профессиональном гейминге, а экономика внутриигровых предметов превратилась в многомиллиардный рынок. Именно эта система, по мнению многих критиков, сегодня играет ключевую роль в удержании аудитории.
Counter-Strike популярен по множеству причин. Одна из них что это за ним стоит Vavle и плошадка Steam. Своё дитя есть свое дитя. И ты как родитель все сделаешь ради него.
Кс была актуальна в начале нулевых, я хз как в неё до сих пор играют, куча классных онлайн шутанов есть, а они играют в этот архаичный кал, кринж.
Для многих причина в рейтинговом подборе который сделали вальве
Скины и кейсы которые можно продать, единственная причина
Ни одного раза в CS так и не сыграл.Вот это прикол;)
все дело в инвентаре. та же хня с вовами, танками и линейками - как это бросить, если у тебя в чемодане тысячи виртуальных денег.