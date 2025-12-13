Соавтор Counter-Strike объяснил феномен популярности игры спустя четверть века

Один из создателей Counter-Strike Минь «Gooseman» Ле довольно скептически оценивает причины, по которым культовый шутер остаётся самым популярным проектом в Steam даже спустя 25 лет после выхода.

Counter-Strike появился в 2000 году как пользовательская модификация для Half-Life, однако в 2025 году его актуальная версия — Counter-Strike 2 — по-прежнему стабильно возглавляет чарты Steam по количеству активных игроков. По данным Steam Charts, разрыв с ближайшими конкурентами остаётся значительным.

В интервью журналу Edge Ле признался, что раньше связывал успех игры с её тематикой — противостоянием спецназа и террористов, — однако со временем изменил своё мнение. По его словам, сегодня значительная часть аудитории заходит в Counter-Strike вовсе не ради стрельбы.

«Я думал, что всё дело в сеттинге. Он и правда интересный. Но сейчас кажется, что многие играют просто ради коллекционирования скинов», — отметил разработчик.

Ле покинул Valve ещё в 2006 году и с тех пор наблюдает за развитием франшизы со стороны. Он также рассказал, что изначально Counter-Strike вовсе не создавался как киберспортивная дисциплина — этот статус игра приобрела практически случайно.

По словам Gooseman, во время бета-тестирования к команде обращались представители соревновательных лиг с просьбами адаптировать проект под турниры, но разработчики не уделяли этому особого внимания.

«Я был сосредоточен на том, чтобы просто закончить игру. У меня не было ни времени, ни желания делать из неё киберспорт», — вспоминает он.

Несмотря на это, Counter-Strike со временем стал одной из самых популярных дисциплин в профессиональном гейминге, а экономика внутриигровых предметов превратилась в многомиллиардный рынок. Именно эта система, по мнению многих критиков, сегодня играет ключевую роль в удержании аудитории.