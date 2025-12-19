Соавтор Counter-Strike объяснил популярность шутера любовью игроков к скинам

Один из создателей оригинальной Counter-Strike Мин Gooseman Ли поделился своим мнением о причинах феноменального долголетия серии шутеров от Valve. Разработчик покинул компанию еще в 2006 году, но продолжает наблюдать за развитием франшизы. В интервью журналу Edge он признался, что скептически относится к идее о том, что современные геймеры запускают Counter-Strike 2 ради игрового процесса.

Изначально Мин Ли считал, что секрет успеха кроется в удачно выбранной тематике противостояния спецназа и террористов. Однако со временем его мнение изменилось. Теперь геймдизайнер уверен, что люди играют в нее просто ради того, чтобы собирать скины и прочую ерунду. Он отметил, что именно возможность коллекционирования и торговли косметическими предметами является основным драйвером популярности проекта в Steam, где игра стабильно удерживает лидерство по онлайну.

Также создатель шутера развеял миф о том, что Counter-Strike изначально создавалась с прицелом на киберспорт. По его словам, превращение модификации в главную киберспортивную дисциплину мира было случайностью. Ли вспомнил, как во времена пятой бета-версии к нему обращались представители лиг с просьбами изменить баланс для соревнований. Тогда он отвечал им фразой не мешайте мне, я слишком занят созданием игры, у меня нет времени делать из нее киберспорт. Несмотря на это, шутер обрел жизнь, которую его создатель даже не планировал.